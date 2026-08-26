Marina quita grado de contralmirante a Farías Laguna

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Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, fue dado de baja de forma definitiva de la Secretaría de Marina (Semar), con lo cual perdió el grado de Contralmirante que ostentaba y el derecho a las prerrogativas derivadas de su condición de militar.

Semar destituye a Fernando Farías Laguna por red de huachicol

La Semar determinó destituir al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en abril pasado, días antes de ser ubicado en Argentina, señalaron fuentes cercanas al caso.

Aunque se trata de una resolución administrativa, dentro de las filas castrenses constituye una de las sanciones más severas que puede imponerse a un integrante de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina Armada de México.

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Las fuentes consultadas comentaron que al momento de su detención en Argentina, Fernando Farías Laguna, ya no era integrante en activo de la Armada de México.

Proceso penal y acciones oficiales contra Fernando Farías Laguna

Por lo que, no podía presentarse como representante de la institución.

Indicaron que la baja definitiva de Fernando se produjo mientras continuaban las acciones para establecer su paradero, las cuales incluyeron labores de inteligencia. Y, subrayaron, se realizó de manera independiente al proceso penal que enfrenta por delincuencia organizadas con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Farías Laguna comparece este miércoles ante una juez federal que deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por presuntamente encabezar una red de "huachicol" fiscal que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).

La audiencia no solamente definirá el curso de la investigación penal. También ocurre después de que la Secretaría de Marina (Semar) resolvió su baja definitiva de la institución, decretada en abril de 2026.

Con esa resolución administrativa, Fernando Farías Laguna dejó de pertenecer a la Armada de México, perdió el grado de Contralmirante, el derecho a portar el uniforme naval y las prerrogativas militares.