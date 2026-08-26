logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Marina quita grado de contralmirante a Farías Laguna

Fernando Farías Laguna perdió el grado de Contralmirante y prerrogativas militares.

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:43 p.m.
A
Marina quita grado de contralmirante a Farías Laguna
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Fernando Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, fue dado de baja de forma definitiva de la Secretaría de Marina (Semar), con lo cual perdió el grado de Contralmirante que ostentaba y el derecho a las prerrogativas derivadas de su condición de militar.

      Semar destituye a Fernando Farías Laguna por red de huachicol

      La Semar determinó destituir al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en abril pasado, días antes de ser ubicado en Argentina, señalaron fuentes cercanas al caso.

      Aunque se trata de una resolución administrativa, dentro de las filas castrenses constituye una de las sanciones más severas que puede imponerse a un integrante de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina Armada de México.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las fuentes consultadas comentaron que al momento de su detención en Argentina, Fernando Farías Laguna, ya no era integrante en activo de la Armada de México.

      Proceso penal y acciones oficiales contra Fernando Farías Laguna

      Por lo que, no podía presentarse como representante de la institución.

      Indicaron que la baja definitiva de Fernando se produjo mientras continuaban las acciones para establecer su paradero, las cuales incluyeron labores de inteligencia. Y, subrayaron, se realizó de manera independiente al proceso penal que enfrenta por delincuencia organizadas con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

      Farías Laguna comparece este miércoles ante una juez federal que deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por presuntamente encabezar una red de "huachicol" fiscal que le atribuye la Fiscalía General de la República (FGR).

      La audiencia no solamente definirá el curso de la investigación penal. También ocurre después de que la Secretaría de Marina (Semar) resolvió su baja definitiva de la institución, decretada en abril de 2026.

      Con esa resolución administrativa, Fernando Farías Laguna dejó de pertenecer a la Armada de México, perdió el grado de Contralmirante, el derecho a portar el uniforme naval y las prerrogativas militares.

      LEA TAMBIÉN

      Jueza federal ordena prisión preventiva para Farías Laguna

      La audiencia continuará el 26 de agosto para definir la situación jurídica del acusado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Marina quita grado de contralmirante a Farías Laguna
      Marina quita grado de contralmirante a Farías Laguna

      Marina quita grado de contralmirante a Farías Laguna

      SLP

      El Universal

      Fernando Farías Laguna perdió el grado de Contralmirante y prerrogativas militares.

      Ordenan TEPJF a Somos México cambiar nombre, emblema y colores
      Ordenan TEPJF a Somos México cambiar nombre, emblema y colores

      Ordenan TEPJF a Somos México cambiar nombre, emblema y colores

      SLP

      El Universal

      El INE argumentó que podrían generar confusión con la identidad nacional

      Sheinbaum pide a militares ejercer autoridad con prudencia
      Sheinbaum pide a militares ejercer autoridad con prudencia

      Sheinbaum pide a militares ejercer autoridad con prudencia

      SLP

      El Universal

      Resaltó la formación integral de militares con valores como honestidad y lealtad

      Fiscalía de NL investiga a maestro por presunta agresión sexual
      Fiscalía de NL investiga a maestro por presunta agresión sexual

      Fiscalía de NL investiga a maestro por presunta agresión sexual

      SLP

      El Universal

      Autoridades realizaron cateos simultáneos en el colegio y domicilio del maestro para recabar pruebas en el caso.