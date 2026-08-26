Mike Masi transforma cangrejo verde en marisco premium en Maine

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Mientras la niebla matinal se disipaba sobre el río York, en Maine, Mike Masi y sus dos pasantes, de pie en un muelle, clasificaban un cargamento de uno de los cangrejos más despreciados de la región, con la esperanza de encontrar algunos que terminaran en el plato de algún gastrónomo en algún lugar de Nueva Inglaterra.

El truco consiste en identificar a los cangrejos verdes europeos invasores que están a punto de desprenderse de su duro caparazón, dejando al descubierto un exterior más blando que tiene la textura de un sofá de cuero y que es popular en los restaurantes. Estos cangrejos verdes no solo se venden a mejor precio —Masi puede obtener 3 dólares por cangrejo en el mercado, frente a tan solo 8 centavos por uno de caparazón duro—, sino que, al capturarlos, también presta una especie de servicio al ecosistema oceánico.

"Casi todo el mundo los odia, y nosotros tratamos de convertirlos en un producto premium de mariscos", señaló Masi, cuya empresa, shell+claw, es la única que cultiva comercialmente estos cangrejos.

Masi, un exprofesor de ciencias marinas de 45 años, forma parte de un creciente movimiento en toda Nueva Inglaterra que busca reducir el impacto destructivo de los cangrejos mediante el desarrollo de nuevos mercados. Otros incorporan cangrejos verdes en golosinas para mascotas, salsa de pescado e incluso en una línea de whisky de cangrejo verde en New Hampshire.

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Los cangrejos verdes, o Carcinus maenas, llegaron desde Europa a la Costa Este en las aguas de lastre de los barcos hace cientos de años. Con poblaciones que se cuentan por decenas de millones, desplazan al cangrejo de roca del Atlántico y a las langostas jóvenes, destruyen praderas de pastos marinos y socavan las orillas de las marismas salinas. También le cuestan a la industria regional de mariscos decenas de millones de dólares cada año, ya que se alimentan de mejillones, ostras y almejas de concha blanda.

Chad Coffin, un pescador de almejas de Maine, atribuyó el drástico desplome de sus capturas a la aparición de los cangrejos verdes. Según el estado, los desembarques de almeja de concha blanda han pasado de más de 3,6 millones de kilogramos (7,8 millones de libras) de carne en 1978 a 572.644 kilogramos (1,3 millones de libras) en 2025.

El cambio climático favorece a los cangrejos

Los cangrejos verdes, conocidos por sus caparazones marrones o verdes y por tener cinco espinas a cada lado de los ojos, han aprovechado el calentamiento de las aguas oceánicas, un resultado del cambio climático impulsado principalmente por la liberación de gases de efecto invernadero producidos por la quema de carbón, petróleo y gas. Los cangrejos pueden sobrevivir a los inviernos de Nueva Inglaterra y, al mismo tiempo, prosperar en una gran diversidad de hábitats. Comen casi cualquier cosa y producen muchas crías; una hembra libera hasta 185.000 huevos una o dos veces al año.

Estas características los han convertido en una de las especies invasoras más exitosas del mundo, expandiéndose a lo largo de la Costa Oeste y hasta Alaska, y llegando a Sudáfrica, Japón, Argentina y Australia.

"Son unos bichitos realmente muy resistentes", afirmó Carolyn Tepolt, bióloga evolutiva del Instituto Oceanográfico Woods Hole, que ha estudiado los cangrejos verdes durante dos décadas y los utiliza para entender por qué algunas especies prosperan en distintos entornos.

La pesca de cangrejo a gran escala sigue siendo esquiva

Durante la última década, la campaña de la región para combatir la invasión de cangrejos ha sido un esfuerzo de base que ha tenido un impacto mínimo en sus cifras.

Aunque una lista cada vez mayor de restaurantes y negocios de mariscos ofrece cangrejo verde, muy pocos pescadores de Nueva Inglaterra los capturan y casi no existe infraestructura para procesar los ejemplares capturados y llevarlos al mercado. Ni siquiera hay suficientes datos para mostrar cuántos cangrejos podría sostener una pesquería en Nueva Inglaterra, aunque los expertos dicen que la capacidad es mucho mayor que lo que se captura actualmente.

Marissa McMahan, vicepresidenta de pesquerías en Manomet Conservation Sciences, afirma que la gente del condado de Washington, Maine, en la frontera con Canadá, le dice que puede capturar "tantos cangrejos verdes como pueda desear".

"Pero no pueden subirlos a un camión y llevarlos a donde realmente tienen que estar, y a menudo ese lugar es Boston o New Bedford o la ciudad de Nueva York", explicó. "Eso es un enorme obstáculo".

Se han dado pequeños pasos. Rhode Island aprobó una ley que ofrece una licencia de pesca de cangrejo verde por solo 10 dólares, Connecticut ahora permite que los cangrejos se vendan a restaurantes sin permisos adicionales, y Maine facilitó llevar esos crustáceos al mercado.

El problema, según muchos defensores, es la ausencia de un apoyo gubernamental significativo en Nueva Inglaterra. Solo Massachusetts ofrece incentivos para capturarlos: los pescadores reciben 40 centavos por libra además de lo que obtienen al venderlos, o poco más de 100.000 dólares al año.

Mientras tanto, el estado de Washington declaró una emergencia en 2022 y prevé gastar más de 38 millones de dólares en fondos estatales y federales hasta el año fiscal 2027 para erradicar los cangrejos. En lo que va de año, se han capturado casi 2 millones de ejemplares y, en su mayoría, se han convertido en 61.234 kilogramos (135.000 libras) de desechos que van a una empresa de fertilizantes orgánicos. La tribu indígena Shoalwater Bay y la nación Lummi también capturan cangrejos y los usan como composta.

"Varias pesquerías protegidas por tratados están en riesgo y existen hábitats críticos que son utilizados por todo tipo de especies nativas, así que nos preocupa mucho que empecemos a ver el tipo de efectos que se observaron en la Costa Este si dejamos que la población se establezca", señaló Raquel Crosier, subdirectora del Programa de Pesca del estado.

A algunos comensales les encanta el cangrejo verde

La buena noticia en Nueva Inglaterra es que el apetito por el cangrejo verde está creciendo.

Desde 2021, los defensores han visto un aumento de más de 10 veces en los restaurantes que ofrecen este crustáceo. Algunos ponen cangrejo verde frito en sándwiches, encima de platos de pasta y en sus salsas. Muchos participan en semanas del cangrejo verde que ocurren durante la temporada de caparazón blando, que dura aproximadamente dos meses.

PAGU, un restaurante de tapas hispano-japonés en Cambridge, Massachusetts, incorpora los crustáceos al caldo de su laksa de cangrejo verde, una sopa de fideos de inspiración malasia, y, cuando hay disponibilidad, coloca un cangrejo verde de caparazón blando frito en tempura dentro de un pan al vapor llamado bao.

"Estos cangrejos son mucho más potentes en términos de sabor", afirmó Tracy Chang, chef y propietaria de PAGU.

Al compararlos con los cangrejos real, de piedra o Jonah, añadió: "Todos tienen como un sabor a cangrejo dulce y ligero, y este tiene un sabor a cangrejo realmente rico, profundo, como exuberante".

Sentado en el abarrotado restaurante, el doctor William Li, médico y autor, dio su primer bocado a su bao. Ácido, dulce y crujiente, con las pinzas a la vista, el plato llamó su atención porque le encanta el cangrejo.

"Es como un bocadito para elevar tu salud", expresó Li. "Este bao de cangrejo verde fue espectacular, lleno de sabor, fácil de comer y muy sabroso".

Sin embargo, de vuelta en el agua con Masi, da la impresión de que la captura industrial de cangrejo verde todavía está muy lejos.

El sistema de Masi requiere mucha mano de obra: su equipo revisa a mano miles de cangrejos verdes para detectar los que están a punto de mudar de caparazón. Capturados en estado salvaje, los crustáceos se almacenan en el agua. Una vez que muestran señales de muda o de que el caparazón se está abriendo, se trasladan a una red de tubos dentro de cajas para langostas.

El negocio de Masi ha crecido desde que empezó hace cinco años, pero asegura que todavía se siente como un pasatiempo que genera hasta 20.000 dólares al año. Sigue confiando en una pesquería de cangrejo verde y habla de, algún día, conseguir un barco más grande y mejorar la eficiencia. Su inspiración es una pesquería centenaria en Venecia, donde los cangrejos verdes, que son nativos de allí, son capturados por familias y fritos para preparar un plato llamado moeche, entre otras delicias.

"Soy cautelosamente optimista sobre el potencial de los cangrejos verdes", afirmó Masi. "Estamos a un avance de convertir esto en un negocio rentable".