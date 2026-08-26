Celebridades rinden homenaje a Dolly Parton tras su fallecimiento

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Muchos cantantes y artistas rindieron homenaje a Dolly Parton, quien murió el martes en Nashville, Tennessee, a los 80 años.

Parton era una de las personalidades más queridas de la música y más allá: una celebridad poco común cuyo atractivo trascendía generaciones, geografías y política.

A continuación, un resumen de reacciones destacadas a la muerte y el legado de Parton:

Miley Cyrus, cantautora y actriz

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"Lo que se siente al perder a mi tía Dolly está más allá de lo que parece correcto compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y se quedarán allí, tras bambalinas, debajo del glamour y entre nuestros corazones. Lo que SÉ es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción sobre ello y luego siguiera adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre la música y la metamorfosis. Siempre la amaré y querré hacerla sentir orgullosa". — vía Instagram.

Taylor Swift, cantautora

"Un mundo sin Dolly no se siente posible, real ni correcto. Pero por la manera eternamente generosa en que pasó su tiempo en esta tierra y las incontables vidas que cambió para mejor, su legado será imperecedero. ... De algún modo, era gracia verdadera y determinación auténtica, todo en una sola persona deslumbrante. Tenía el corazón más tierno cuando se trataba de las luchas de los demás, y una columna vertebral de acero para defender su propia valía como artista". — mediante un comunicado que celebró el espíritu de Parton, su filantropía y su música.

Dionne Warwick, cantante

"El Padre Celestial ha tomado la decisión de llevarse a otro de sus hijos con él. Dolly, una verdadera hija de Dios, está ahora en las mejores manos. Sin duda extrañaré su risa, sus bromas y su presencia. Descansa bien y en total paz, amiga mía". — mediante un comunicado.

Paul McCartney, cantautor

"Su faceta como compositora, su voz y su labor filantrópica no tenían igual en el mundo de la música country, y resulta difícil imaginar un mundo sin Dolly. Era una empresaria muy astuta que comprendía el valor de su música y, lo que es más importante, el impacto que tenía en la gente de todo el mundo. Para mí no hubo mayor honor que el hecho de que ella cantara mi canción 'Let It Be'; aunque mi contribución fue pequeña, me siento profundamente honrado de que lo hiciera". — vía Instagram.

Jane Fonda, actriz y activista

"Nunca conocí a nadie como ella. Era, al mismo tiempo, una chica sureña traviesa y juguetona, oriunda de los valles de Tennessee, y una pensadora profunda y sensible capaz de ver a través de las personas hasta llegar a su verdadero ser. Fue muchas cosas: letrista, cantante, intérprete de varios instrumentos, escritora, bromista, visionaria y una amiga leal que jamás se iba a la cama sin haber reído tanto con sus amigas que tuvieran que cruzarse de piernas". — vía Instagram.

Linda Ronstadt, cantautora

"Estoy profundamente triste por la muerte de mi amiga, Dolly Parton. Una de las experiencias musicales más extraordinarias de mi vida fue grabar con ella. El mundo es un lugar más pobre sin ella". — mediante un comunicado.

Bette Midler, actriz y cantante

"Nuestra querida Dolly Parton ha fallecido. Estoy desolada y estoy segura de que la nación la llorará tanto como yo, y durante muchos años. Tenía una voz de oro puro y un corazón a la altura. Qué pérdida tan terrible, tan terrible". — vía Instagram

Mick Jagger, cantautor

"Qué maravillosa cantautora y cantante era Dolly. Unió a tanta gente; todos la echaremos mucho de menos". — vía X

Kelly Clarkson, cantante

"Dolly Parton tenía una manera de hacer que todos se sintieran especiales, vistos, bienvenidos, como si fueran viejos amigos. Extrañaré su corazón y su voz, como estoy segura de que lo harán millones. Qué regalo y qué talento increíble fue y sigue siendo, con un catálogo asombroso de arte que nos dejó a todos". — vía X

Kristin Chenoweth, actriz y cantante

"Como el resto del mundo, estoy destrozada de inmediato. Conocí a Dolly en varias ocasiones y ella siempre me hizo sentir como si fuera de los suyos. Incluso aceptó cantar conmigo en uno de mis discos. Mi inspiración definitiva. El mundo ha perdido a una de las mejores, pero sé que nunca la olvidaremos porque es imposible olvidarla. Te amo, Dolly, y SIEMPRE te amaré". — vía X.

Reese Witherspoon, actriz

"A lo largo de toda mi carrera, me enviaba pequeñas notas de aliento y apoyo, diciéndome que fuera la luz en la vida de las personas y que escuchara a mis ángeles. Siempre firmaba: 'I will always love you'". — vía Instagram.

Carrie Underwood, cantante y compositora

"No se ha ido. Sé exactamente dónde está. Era el epítome de la fe, la gracia, el talento, la belleza y el humor. Tenía un corazón humilde para Jesús e hizo que todos a su alrededor se sintieran especiales. Probablemente era la única persona en el planeta Tierra a la que todos amaban y en la que todos podían ponerse de acuerdo". — vía Instagram.

Nile Rodgers, músico y productor

"Descansa en paz, Dolly Parton, una de las artistas más amables y talentosas con las que he trabajado. Eres única". — vía Instagram.

Vince Gill, músico

"En nuestra casa estamos destrozados. Uno de los sonidos más hermosos que he escuchado fue cuando Dolly y yo cantamos esa última nota de 'I Will Always Love You' el año que la interpretamos en los premios CMA". — mediante un comunicado

Maggie Rogers, cantante y compositora

"Una de las mejores compositoras de todos los tiempos, hermosa, radiante, humana mariposa. Toqué con ella una vez en Newport y sentí como si me ardiera el pecho. Me quedé completamente asombrada. Gracias, gracias un millón de veces, Dolly". — vía Instagram

Elizabeth Banks, actriz

"Hoy es un día realmente difícil. En el mundo del espectáculo, Dolly Parton es la única persona a la que uno aspira a parecerse. Es la más amable, cariñosa, talentosa, generosa, inclusiva, resiliente y tenaz. Era, sin duda, una fuerza de la naturaleza". — vía Instagram

Kacey Musgraves, cantautora

"De repente el mundo se siente mucho menos brillante". — vía X.

Seth MacFarlane, director y actor

"La noticia de la muerte de Dolly Parton es devastadora. Tuve la extraordinaria experiencia de trabajar con ella en 'The Orville', y fue una alegría descubrir que realmente era exactamente la persona que todos esperábamos que fuera. Su amabilidad, generosidad y autenticidad eran evidentes desde el primer momento, y el mando benigno, pero seguro, que mantenía sobre su imperio era evidente por el amor y la confianza genuinos que se podían ver en todos los que trabajaban para ella. El mundo es un lugar más apagado hoy sin ella". — vía X.

Reba McEntire, cantante y actriz

"Bueno, acabo de recibir la noticia de que mi amiga Dolly pasó al lado más alto y grandioso. Dolly, gracias por todas las cosas maravillosas que hiciste por nosotros aquí en la tierra. Tu amor, tu música, y diste tanto con tu enorme, enorme corazón. Nunca, nunca habrá otra como tú". — vía X.

Colman Domingo, actor

"Dolly nos enseñó que puedes ser cualquier cosa y hacer cualquier cosa, y hacerlo con amabilidad. Qué luz. Todos estamos agradecidos de haber vivido en una época de Dolly Parton. Siempre la amaremos". — vía X.

Ken Burns, cineasta

"Una de doce hijos criados en una cabaña, Dolly Parton se fue de casa sin llevar nada más que canciones para convertirse en la figura más querida de la música estadounidense. Escribió 'I Will Always Love You' como una despedida a Porter Wagoner. Hoy nos pertenece a todos". — vía X.