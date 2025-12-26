Yolanda Andrade reaparece en Navidad y pide responsabilidad
La conductora de Montse & Joe envió un mensaje a sus seguidores junto a su familia
Con la petición a los medios de comunicación de ser responsables al informar, y deseando a sus seguidores feliz Navidad, es como reapareció Yolanda Andrade en las redes sociales, junto a su hermana Marilé y el novio de ésta, Sergio Araiza Roldan.
"Ustedes saben que soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos, mi sobrino de Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia", expresó Yolanda a través de un video, donde se aprecia el ambiente de su casa a media luz.
En las imágenes la conductora de "Montse & Joe" luce en buenas condiciones, perfectamente vestida y peinada, y mostrando resiliencia ante su situación, como lo ha hecho en los casi dos años de sus problemas de salud, primero un aneurisma y después una enfermedad degenerativa, aunque no lo ha confirmado se ha dicho en los medios que es esclerosis múltiple.
Agradeció a Marilé y a Sergio -su cuñado- qué le hayan organizado esta reunión familiar, para después mandar un mensaje a sus seguidores. "Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien, y a mi querido Culiacán, mis bendiciones siempre, los quiero mucho plebes", dijo Yolanda.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Yolanda Andrade reaparece en Navidad y pide responsabilidad
El Universal
La conductora de Montse & Joe envió un mensaje a sus seguidores junto a su familia
Muere Jorge Lozano Soriano, guionista de Mujer, casos de la vida real
El Universal
El escritor, colaborador cercano de Silvia Pinal, falleció a los 90 años
Hija del Canelo presume auto de lujo en Navidad
El Universal
Emily Cinnamon Álvarez recibió un Mercedes Benz AMG GT tras cumplir 18 años, regalo de Saúl Canelo Álvarez