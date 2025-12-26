Yolanda Andrade reaparece en Navidad y pide responsabilidad

Con la petición a los medios de comunicación de ser responsables al informar, y deseando a sus seguidores feliz Navidad, es como reapareció Yolanda Andrade en las redes sociales, junto a su hermana Marilé y el novio de ésta, Sergio Araiza Roldan.

"Ustedes saben que soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos, mi sobrino de Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia", expresó Yolanda a través de un video, donde se aprecia el ambiente de su casa a media luz.

En las imágenes la conductora de "Montse & Joe" luce en buenas condiciones, perfectamente vestida y peinada, y mostrando resiliencia ante su situación, como lo ha hecho en los casi dos años de sus problemas de salud, primero un aneurisma y después una enfermedad degenerativa, aunque no lo ha confirmado se ha dicho en los medios que es esclerosis múltiple.

Agradeció a Marilé y a Sergio -su cuñado- qué le hayan organizado esta reunión familiar, para después mandar un mensaje a sus seguidores. "Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien, y a mi querido Culiacán, mis bendiciones siempre, los quiero mucho plebes", dijo Yolanda.

