logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

MUERE CONRADO OSORIO

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
MUERE CONRADO OSORIO

Conrado Osorio murió a los 49 años tras luchas contra el cáncer de colon durante casi dos años, el actor colombiano es recordado por su actuación en varias telenovelas y obras de teatro en México.

Su hermano, Jhon Jairo Osorio confirmó la noticia a través de un mensaje de despedida en redes sociales, donde recordó a Conrado con mucho amor.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo” hermano”, se lee.

Osorio participó en la serie “Padres e hijos” y en varias obras de Silvia Pinal, así como en telenovelas de Televisa como “Amarte es mi pecado”, “Duelo de pasiones”, “La fea más bella” y “En nombre del amor”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En cine participó en filmes como “Hombres a la carta”, “Olímpica amistad”, “La profecía de los justos” y “Guardián de las sombras”.

Conrado Osorio compartió con sus seguidores los detalles de su enfermedad, cómo fue su proceso y de qué manera se estaba recuperando; el 26 de octubre posteó lo que sería su última publicación, la celebración de su cumpleaños 49 junto a su familia en el hospital. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MUERE CONRADO OSORIO
MUERE CONRADO OSORIO

MUERE CONRADO OSORIO

SLP

El Universal

PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS
PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS

PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS

SLP

El Universal

LLEGA A MÉXICO
LLEGA A MÉXICO

LLEGA A MÉXICO

SLP

El Universal

LA LEYENDA VIVA DEL ROCK QUE CELEBRA 50 AÑOS DE TRAYECTORIA, SE PRESENTARÁ ESTE DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE CON SU GIRA “IT’S A NICE DAY TO… TOUR AGAIN!” EN LA CDMX

ESTRELLAS DE K-POP APOYAN A VÍCTIMAS DE INCENDIO EN HONG KONG
ESTRELLAS DE K-POP APOYAN A VÍCTIMAS DE INCENDIO EN HONG KONG

ESTRELLAS DE K-POP APOYAN A VÍCTIMAS DE INCENDIO EN HONG KONG

SLP

AP