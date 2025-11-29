MUERE CONRADO OSORIO

Conrado Osorio murió a los 49 años tras luchas contra el cáncer de colon durante casi dos años, el actor colombiano es recordado por su actuación en varias telenovelas y obras de teatro en México.

Su hermano, Jhon Jairo Osorio confirmó la noticia a través de un mensaje de despedida en redes sociales, donde recordó a Conrado con mucho amor.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo” hermano”, se lee.

Osorio participó en la serie “Padres e hijos” y en varias obras de Silvia Pinal, así como en telenovelas de Televisa como “Amarte es mi pecado”, “Duelo de pasiones”, “La fea más bella” y “En nombre del amor”.

En cine participó en filmes como “Hombres a la carta”, “Olímpica amistad”, “La profecía de los justos” y “Guardián de las sombras”.

Conrado Osorio compartió con sus seguidores los detalles de su enfermedad, cómo fue su proceso y de qué manera se estaba recuperando; el 26 de octubre posteó lo que sería su última publicación, la celebración de su cumpleaños 49 junto a su familia en el hospital.