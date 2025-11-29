PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS

La noche de este jueves, alrededor de las 21:45 horas Dr. Shenka y compañía ofrecieron un espectáculo de energía desbordante, plagado de historias personales y colectivas, que los han conducido a permanecer tres décadas en el gusto del público.

El concierto comenzó con un estallido y la interpretación de viejas conocidas “Punk-O”, “Asesinos”, “Estrella roja”, “Ciudad de la esperanza”, “Noventa segundos”, “No te se” y “Dime”, con la que encendieron al público, el cual llegó a llenar el Estadio, justo como lo hicieron en 2021 en el entonces Foro Sol. La música no cesó por dos horas y media.“Es muy grato tenerlos que aquí celebrando 30 años desde que nos volvamos las clases en la prepa, muchos encontraron a su pareja y mucha gente está celebrando su primer concierto, así que bienvenidas las nuevas generaciones”, dijo Dr, Shenka quien presentó a sus primeros invitados de la noche Amilcar Nadal y Lengualerta para cantar “Triste realidad”.