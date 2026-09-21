Amazon Prime Video sube precio en México: usuarios afectados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Amazon Prime Video subirá su precio a partir de este 21 de septiembre. A través de un comunicado, la plataforma señaló este aumento de precio que afectará a quienes pagan de manera mensual por la membresía, así como los pagos anuales.

Amazon Prime Video aumento precio en México

Esta es la primera vez en 10 años, desde que se lanzó la plataforma, que Prime Video sube sus precios. Anteriormente, los usuarios podían continuar viendo contenido original como The Boys, Fallout o Invencible, sin ningún costo extra.

Si eres miembro activo de la plataforma, vale la pena revisar cuándo tendrás que pagar después de la fecha de renovación de tu membresía; en Tech Bit de EL UNIVERSAL te contamos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del aumento y beneficios de la membresía

¿Cuánto tendrás que pagar por Amazon Prime Video?

A través de un comunicado enviado a los miembros de Amazon Prime Video por correo, se dio a conocer el aumento de precio de la membresía. Para el pago anual de esta plataforma, se han aumentado 46 pesos adicionales, es decir, el pago anual pasará de los 899 pesos a los 945 pesos. Es decir, hay un aumento de alrededor de 5.1%.

Por otro lado, para quienes paguen de forma mensual la membresía, esta tuvo un aumento de 30 pesos, por lo que ahora el costo será de 129 pesos al mes, cuando anteriormente el pago era de 99 pesos. Actualmente, el sitio web de Prime Video ya refleja los nuevos costos de la plataforma.

Para los miembros que ya son parte de Amazon Prime Video, verán reflejados los nuevos costos a partir de la fecha de corte de su próxima facturación: "Como miembro actual, el nuevo precio se aplicará en la fecha de tu renovación que ocurra a partir del 21 de octubre de 2026", detalló la empresa en un comunicado.

Por su parte, los usuarios que son nuevos en la plataforma, a partir de hoy verán este nuevo precio al contratar el servicio.

En caso de que no quieras continuar con tu servicio, puedes cancelarlo. Aunque Amazon recomienda hacerlo antes de la fecha de término de la membresía para evitar que se haga el pago con la nueva tarifa.

¿Qué beneficios tiene Amazon Prime Video?

Además de la posibilidad de ver series, películas y documentales en la plataforma, también existen otras ventajas al tener esta membresía. Por ejemplo, los usuarios tienen envíos ilimitados sin un mínimo de compra en millones de productos.

Entrega el mismo día o al siguiente en las ciudades principales del país. Y Amazon Now con entregas gratis en 15 minutos; así como ofertas exclusivas y descuentos especiales. También, la suscripción integra Amazon Music sin anuncios y la plataforma de Amazon Luna para juego gratuitos.