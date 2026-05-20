Agua residual afecta a vecinos de Abasolo, frente al Teatro Alarcón

En pleno Centro Histórico de San Luis Potosí, comerciantes y transeúntes denunciaron la presencia constante de encharcamientos de aguas residuales sobre la calle Mariano Abasolo, justo frente al emblemático Teatro Alarcón, situación que además de provocar malos olores, afecta la imagen urbana de una de las zonas más transitadas por visitantes y turistas.

De acuerdo con locatarios establecidos en las inmediaciones del andador Zaragoza, el problema se ha mantenido durante semanas sin que exista una reparación de fondo por parte de las autoridades municipales.

Señalaron que las lluvias registradas en días recientes han agravado la situación, pues los charcos de agua negra se expanden hacia el cruce con Zaragoza e incluso alcanzan parte de la calle José María Morelos y Pavón.

Los comerciantes explicaron que el agua residual permanece prácticamente durante todo el día sobre la vialidad, generando incomodidad tanto para peatones como para trabajadores y clientes de los negocios cercanos. Además, advirtieron que el mal olor se intensifica conforme aumenta el tránsito vehicular en la zona.

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Aunado a ello, en el tramo afectado existen espacios de estacionamiento con parquímetro, por lo que constantemente los vehículos atraviesan los encharcamientos y dispersan el agua residual sobre la calle, extendiendo también los olores desagradables en los alrededores del recinto histórico.

Vecinos y comerciantes lamentaron que este problema ocurra frente al Teatro Alarcón, considerado uno de los edificios históricos más representativos de la capital potosina y uno de los teatros más antiguos del país. Finalmente, hicieron un llamado a la Unidad de Gestión del Centro Histórico para atender cuanto antes esta fuga y evitar mayores afectaciones sanitarias y de imagen urbana.