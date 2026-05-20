Ayuntamiento analiza opciones digitales de parquímetros

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el Ayuntamiento de la capital analiza una inversión de entre 40 y 50 millones de pesos para la renovación del sistema de parquímetros, aunque también se encuentran explorando alternativas digitales que permitan administrar el espacio público sin necesidad de instalar nuevos aparatos físicos.

El edil señaló que el proyecto inicial ya se encuentra listo; sin embargo, explicó que durante el análisis del tema surgieron nuevas opciones tecnológicas relacionadas con la administración del espacio público mediante plataformas digitalizadas, lo que podría reducir significativamente la inversión prevista.

"Estamos explorando otros proyectos porque ahora descubrimos en este ejercicio proyectos de parquímetros o de administración del espacio público vía parquímetros donde no necesitan aparatos sino más bien es digitalizado todo", comentó.

Galindo Ceballos reconoció que este modelo permitiría una mejor administración de los espacios de estacionamiento y una operación más eficiente sin realizar una inversión tan elevada en infraestructura física.

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Asimismo, afirmó que el objetivo principal del sistema de parquímetros debe mantenerse, el cual consiste en generar rotación vehicular para facilitar el acceso de más personas al Centro Histórico y contribuir a la dinamización económica de la zona.

"El objetivo final de los parquímetros es administrar y que haya rotación de gente que usa el espacio para dinamizar la economía del Centro Histórico", puntualizó.