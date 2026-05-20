logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ayuntamiento analiza opciones digitales de parquímetros

El alcalde Enrique Galindo señaló que se podría optimizar la administración del espacio público

Por Rolando Morales

Mayo 20, 2026 01:29 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el Ayuntamiento de la capital analiza una inversión de entre 40 y 50 millones de pesos para la renovación del sistema de parquímetros, aunque también se encuentran explorando alternativas digitales que permitan administrar el espacio público sin necesidad de instalar nuevos aparatos físicos.

El edil señaló que el proyecto inicial ya se encuentra listo; sin embargo, explicó que durante el análisis del tema surgieron nuevas opciones tecnológicas relacionadas con la administración del espacio público mediante plataformas digitalizadas, lo que podría reducir significativamente la inversión prevista.

"Estamos explorando otros proyectos porque ahora descubrimos en este ejercicio proyectos de parquímetros o de administración del espacio público vía parquímetros donde no necesitan aparatos sino más bien es digitalizado todo", comentó.

Galindo Ceballos reconoció que este modelo permitiría una mejor administración de los espacios de estacionamiento y una operación más eficiente sin realizar una inversión tan elevada en infraestructura física.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, afirmó que el objetivo principal del sistema de parquímetros debe mantenerse, el cual consiste en generar rotación vehicular para facilitar el acceso de más personas al Centro Histórico y contribuir a la dinamización económica de la zona.

"El objetivo final de los parquímetros es administrar y que haya rotación de gente que usa el espacio para dinamizar la economía del Centro Histórico", puntualizó.

LEA TAMBIÉN

Proyectan renovar los parquímetros

Cobrarían con monedas, billetes,tarjetas y por App

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presumen baja en homicidios
Presumen baja en homicidios

Presumen baja en homicidios

SLP

Redacción

Gobierno atribuye alza en narcomenudeo a más operativos contra puntos de venta de droga

Ayuntamiento analiza opciones digitales de parquímetros
Ayuntamiento analiza opciones digitales de parquímetros

Ayuntamiento analiza opciones digitales de parquímetros

SLP

Rolando Morales

El alcalde Enrique Galindo señaló que se podría optimizar la administración del espacio público

Agua residual afecta a vecinos de Abasolo, frente al Teatro Alarcón
Agua residual afecta a vecinos de Abasolo, frente al Teatro Alarcón

Agua residual afecta a vecinos de Abasolo, frente al Teatro Alarcón

SLP

Samuel Moreno

Hay mal olor y una imagen urbana deteriorada, dicen habitantes

Municipio y propietarios avanzan en rehabilitación de fincas del centro
Municipio y propietarios avanzan en rehabilitación de fincas del centro

Municipio y propietarios avanzan en rehabilitación de fincas del centro

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento brinda apoyo técnico mientras propietarios participan en la rehabilitación de sus fincas.