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Nacional

Conflicto en Chichén Itzá va a tribunales

El INAH mantiene cerrado Chichén Itzá hasta que se firmen acuerdos con artesanos y guías.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 05:51 p.m.
A
Conflicto en Chichén Itzá va a tribunales
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      PISTÉ, Yuc., mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El

      Concejo Indígena
      del Gobierno de Pisté interpuso un amparo

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      en contra de la imposición del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como el único acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá.
      Lo anterior debido a que aún no existe un arreglo total con los artesanos y guías de turistas de esa zona y aún no se define la reapertura del sitio arqueológico.
      "Derivado al conflicto que nos involucra respecto al mal actuar de las autoridades tanto del Estado como de la Federación, la Comunidad Maya de Piste, a través del Concejo Indígena de Gobierno, presentó un amparo, el mismo que ya se encuentra en los juzgados con número de expediente 1219/2026, donde ya fue turnado a un juez para que analice el caso; en el amparo se solicita la suspensión del acto que el gobierno está imponiendo en la comunidad sin el consentimiento de esta", señaló el propio Concejo en su página de Facebook.
      Como se informó, el conflicto en Chichén Itzá lleva 10 días, luego de que el INAH y el Gobierno del Estado determinaron que el único acceso a la zona arqueológica será por el Catvi, pese a que un grupo de artesanos y comerciantes rechaza esta decisión.
      El INAH ofreció la reubicación de artesanos a zonas privilegiadas donde, aseguró, mantendrán sus niveles de venta; sin embargo, en el aire han quedado los ejidatarios de Pisté que tienen el estacionamiento en la antigua entrada a Chichén Itzá y guías de turistas.
      La propuesta del Concejo Indígena es que mantengan abiertas las dos entradas y que los artesanos decidan en qué acceso prefieren laborar.
      Sin embargo, el INAH indicó que la única entrada es el Catvi y que la zona arqueológica seguirá cerrada hasta que los inconformes firmen los acuerdos.

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