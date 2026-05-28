Conflicto en Chichén Itzá va a tribunales

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PISTÉ, Yuc., mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El

del Gobierno de Pisté interpuso un

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en contra de la imposición del) como ela la zona arqueológica de Chichén Itzá.Lo anterior debido a que aún no existe uncon losde esa zona y aún no se define la reapertura del sitio arqueológico."Derivado alque nos involucra respecto al mal actuar de las autoridades tanto del Estado como de la Federación, la, a través delde Gobierno, presentó un, el mismo que ya se encuentra en los juzgados con número de, donde ya fue turnado a un juez para que analice el caso; en else solicita laque el gobierno está imponiendo en la comunidad sin el consentimiento de esta", señaló el propio Concejo en su página de Facebook.Como se informó, elen Chichén Itzá lleva 10 días, luego de que ely el Gobierno del Estado determinaron que ela la zona arqueológica será por el, pese a que un grupo dey comerciantes rechaza esta decisión.Elofreció la reubicación dea zonas privilegiadas donde, aseguró, mantendrán sus; sin embargo, en el aire han quedado losque tienen el estacionamiento en la antigua entrada a Chichén Itzá yLa propuesta deles que mantengan abiertas lasy que losdecidan en qué acceso prefieren laborar.Sin embargo, elindicó que laes ely que la zona arqueológica seguirá cerrada hasta que los inconformes firmen los acuerdos.