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AMMVEPE reporta 70% de perros sin raza en calles mexicanas

Cada 28 de mayo se conmemora el Día del Perro sin Raza para visibilizar el abandono.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 05:53 p.m.
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AMMVEPE reporta 70% de perros sin raza en calles mexicanas
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- En México, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), existen aproximadamente 28 millones de perros, de los cuales aproximadamente el 70% se encuentra en las calles.

      Día del Perro sin Raza: conmemoración y cifras de abandono

      En ese sentido, cada 28 de mayo se conmemora el Día del Perro sin Raza, una fecha para evidenciar el aumento en la cifra de perros que vive en las calles, ya que según datos del INEGI cada año alrededor de 500 mil pequeñitos son abandonados en el país.

      Los perros sin raza que vivieron en las calles, tienen un mejor desarrollo del instinto de supervivencia en comparación con otros canes, logrando que al llegar a un nuevo hogar se adapten rápidamente a la rutina y su adiestramiento sea una tarea sencilla.

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      Reconocimiento oficial y beneficios de los perros mestizos

      En un esfuerzo histórico por promover la adopción y dignificar a los animales callejeros, la PROPAEM reconoció oficialmente este 2026 al Perrito Caramelo Mexicano como una raza representativa de México.

      Gracias a su diversidad genética, los perros mestizos gozan de gran salud, y son menos propensos a las enfermedades hereditarias, comunes en razas puras. Además tienen mayor agilidad a lo largo de su vida y las veces en que requieran atención médica será por razones específicas.

      Detrás de los tiernos cachorros de raza, muchas veces se esconde la explotación animal que hay en los criaderos clandestinos, donde las hembras son obligadas a parir de manera desmedida y los perritos sobreviven en hacinamiento y con pocas medidas de higiene.

      Al adoptar a un perrito sin raza, le estarás dando una segunda oportunidad a un ser con un pasado que probablemente fue marcado por el maltrato o el abandono. De igual manera, los perros que han pasado toda su vida en las calles o en refugios, tendrán la posibilidad de encontrar una familia.

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