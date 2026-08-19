¿Cómo apreciar mejor la Luna de sangre?

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Agosto traerá un fenómeno astronómico que promete convertirse en uno de los eventos más comentados por los amantes de la astronomía. Se trata de un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde México durante varias horas, siempre que las condiciones meteorológicas permitan tener un cielo despejado.

NASA anuncia eclipse lunar parcial en agosto 2026

De acuerdo con la NASA, este eclipse ocurrirá el próximo 27 de agosto y se extenderá hasta la madrugada del 28 de agosto en algunas regiones.

El fenómeno será visible desde gran parte de América del Norte y América del Sur, además de algunas regiones de Europa y África. En México podrá seguirse durante varias horas, aunque la visibilidad dependerá de las condiciones del clima en cada entidad.

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En la zona centro de México, el eclipse comenzará aproximadamente a las 19:23 horas del 27 de agosto. En Baja California iniciará alrededor de las 18:23 horas, mientras que en Quintana Roo será cerca de las 20:23 horas.

Recomendaciones para observar el eclipse lunar parcial

El momento más esperado llegará alrededor de las 22:12 horas, cuando el eclipse alcance su máximo. Finalmente, el fenómeno terminará aproximadamente a las 01:01 horas del viernes 28 de agosto.

Aunque en redes sociales puede existir cierta confusión sobre el fenómeno, en este tipo de evento, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y su sombra se proyectará sobre el satélite natural.

Durante el punto máximo, aproximadamente 93% del diámetro de la Luna estará dentro de la umbra, es decir, la parte más oscura de la sombra de la Tierra.

De acuerdo con la NASA, para disfrutar del eclipse lunar no será necesario contar con equipo especializado. Lo primero será comprobar la hora correspondiente a cada localidad y buscar un sitio donde el cielo esté despejado.

Un lugar con poca contaminación lumínica puede ofrecer una mejor experiencia, por lo que las zonas rurales suelen permitir una vista más clara del cielo nocturno. Por ello es importante alejarse de edificios altos, árboles y otras estructuras.

También será importante revisar el pronóstico del clima antes de salir. De poco servirá conocer la hora exacta del máximo si las nubes terminan cubriendo la Luna.

Otro detalle que puede pasar desapercibido es la adaptación de la vista. Permanecer alrededor de 30 minutos en condiciones de poca luz antes del momento máximo puede ayudar a que los ojos se acostumbren a la oscuridad.

Y hay una diferencia importante respecto a los eclipses solares: estos no se necesitan filtros especiales para observarse a simple vista, ya que mirar la Luna durante este fenómeno no representa el mismo riesgo visual que observar directamente al Sol.