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El actor estadounidense Larry Poindexter, recordado por sus participaciones en series como "Days of Our Lives", "General Hospital" y "JAG", murió a los 66 años, días después de sufrir un accidente en el que fue atropellado por un automóvil mientras caminaba por su vecindario en Los Ángeles, California.

De acuerdo con información publicada por "Deadline", el intérprete fue embestido la noche del viernes cuando cruzaba una calle para recoger comida, el impacto le provocó lesiones, entre ellas varias costillas rotas, por lo que tenía programada una cirugía para reparar las fracturas el miércoles 18 de noviembre.

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Sin embargo, el actor falleció ese mismo día, antes de poder ingresar al quirófano, su muerte tomó por sorpresa a sus amigos y colegas, quienes comenzaron a despedirse de él y recordar su trayectoria en la industria del entretenimiento.Uno de sus allegados compartió un mensaje en redes sociales en el que lamentó la pérdida y recordó que Poindexter era una presencia habitual en Hollywood desde hacía casi 45 años.En su despedida, contó que solían encontrarse inesperadamente en supermercados, centros comerciales o mientras tomaban café, encuentros que siempre terminaban en risas, también destacó el entusiasmo con el que el actor compartía noticias sobre sus nuevos proyectos.-----¿Quié fue Larry Poindexter?Larry Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, en una familia vinculada al mundo artístico, su padre fue el diseñador teatral H.R. Poindexter, ganador de un premio Tony, mientras que su madre, Sue Ann Poindexter, se dedicaba al canto de ópera.A lo largo de más de cuatro décadas construyó una sólida carrera como actor, con cerca de 200 créditos en cine y televisión, su rostro se volvió familiar para los espectadores gracias a sus participaciones en algunas de las producciones más populares de la televisión estadounidense.En las telenovelas tuvo apariciones destacadas en "Days of Our Lives", donde interpretó a Ben Welch y años después al padre Louis, así como en "General Hospital", donde dio vida al doctor Asher Thomas.También participó en series como "JAG", "The Mentalist", "Friends", "Will & Grace", "CSI", "Supernatural" y "NCIS". En "The Hard Times of RJ Berger" interpretó al padre del protagonista, mientras que en años recientes formó parte de producciones como "The Lincoln Lawyer".En el cine, uno de sus papeles más recordados fue el del capitán Tom Fuller en "S.W.A.T." (2003), película de acción en la que compartió créditos con Samuel L. Jackson y Colin Farrell. También apareció en "17 Again", protagonizada por Zac Efron, y en "American Ninja 2: The Confrontation".Su talento no se limitó a la actuación, durante la década de los 90 fue vocalista de la banda de country alternativo The High Lonesome, con la que lanzó el álbum "Feel Free To Do So". También trabajó en teatro y producción, y participó como productor ejecutivo en el musical de Broadway "The Cher Show".En el ámbito personal, Larry Poindexter mantuvo una vida discreta, estaba casado desde abril de 2002 con Carol Kritzer, directora de casting a quien conoció mientras ambos trabajaban en la serie "Push, Nevada", tuvieron dos hijos gemelos, Rees y Jake, con quienes formó una familia alejada de los reflectores de Hollywood.