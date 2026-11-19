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El lanzamiento de la sexta entrega de la popular franquicia Grand Theft Auto VI sigue dando de qué hablar en redes sociales, donde diversos usuarios han enfatizado en el nivel de realismo en su estética y jugabilidad.

Grand Theft Auto VI presenta protagonista femenina Lucía Caminos

A través de redes sociales, diversos usuarios han destacado en el gran avance tecnológico en las mecánicas de juego y en los gráficos visuales, incluyendo la implementación de la primera protagonista femenina, Lucía Caminos.

En el videojuego, este personaje es pareja sentimental de Jason Duval, protagonista masculino. Su presencia en el título ha llamado la atención de los jugadores, pues es el primer personaje jugable femenino en figurar en la franquicia.

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Participación de Manni Pérez en GTA VI

Durante la transmisión de la ceremonia de nominación de The Game Awards 2026, se reveló que la actriz que prestó su voz y rasgos físicos para el diseño del personaje, participando también en la captura de movimiento de Lucía Caminos.

Nacida en Nueva York en 1992, Manni Pérez es una actriz y levantadora de pesas estadounidense de ascendencia puertorriqueña y dominicana. Es aficionada de las artes marciales mixtas (MMA), Muay Thai y el jiu-jitsu brasileño.

Con 34 años, Pérez ha participado en distintas producciones televisivas, como en la serie Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, donde ganó un premio en 2020 por interpretar a la boxeadora Esperanza Morales. También ha formado parte de "Chicago P.D.", "Blindspot", "The Blacklist", "Jessica Jones" de Marvel y la adaptación televisiva de "She's Gotta Have It".

La actriz cuenta con gran conocimiento en actuación, con una formación certificada en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York (NYU). Pérez ya había colaborado con la saga de Rockstar Games anteriormente, prestando su voz para una trabajadora del The Diamond Casino & Resort en el modo online del GTA V, en 2019.

Por su parte, el protagonista masculino Jason Duval, es interpretado por el actor, escritor y productor estadounidense de 34 años Dylan Rourke, quien ha tenido participaciones en series como Modern Family, Grey's Anatomy, Station 19, 9-1-1: Lone Star, Mistresses y Trevor and the Virgin.

"Años presenciando a los artesanos más trabajadores y con mayor habilidad que el desarrollo de videojuegos tiene para ofrecer. Estamos verdaderamente honrados de colaborar en este testimonio mundial de la creatividad humana, la ingeniosidad y la pura fuerza de voluntad", escribieron los actores en un comunicado conjunto en redes.

La historia sigue a Jason Duval, un hombre que creció rodeado de estafadores y delincuentes. Tras vivir una adolescencia complicada y un paso por el ejército, terminó trabajando para narcotraficantes en la zona de los Cayos de Leonida.

Su vida da un vuelco cuando conoce a Lucía Caminos, su pareja sentimental, una mujer recién salida de prisión que creció en Liberty City y busca cumplir sus objetivos sin importar el costo. Guiada por el deseo de su madre inmigrante, Lucía busca poner en orden su vida y tomar buenas decisiones.