Protección antirrobo en tu celular; pasos para activarla

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Perder el celular no solo significa quedarse sin dispositivo, también puede poner en riesgo la información personal que almacenas en él. Android cuenta con herramientas de protección que detectan posibles robos y bloquean la pantalla para impedir el acceso no autorizado.

Estas funciones también permiten restringir el acceso al equipo a distancia. Se encuentran en el apartado Protección ante robo y puedes configurarlas desde los ajustes del teléfono.

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¿Cómo activar la protección antirrobo en Android?Antes de comenzar, asegúrate de tener configurado un PIN, patrón o contraseña para bloquear la pantalla. Después, sigue estos pasos:· Abre Configuración o Ajustes en tu celular.· Entra en el apartado Google.· Pulsa Todos los servicios.· Busca la sección Seguridad del dispositivo y personal.· Selecciona Protección ante robo.Dentro de este menú encontrarás las herramientas disponibles para tu teléfono. Activa las que quieras utilizar y revisa si alguna requiere una configuración adicional.Los nombres de las opciones pueden variar según el fabricante y la versión del sistema. Además, algunos dispositivos Android Go no son compatibles con estas funciones.¿Qué funciones de protección puedes habilitar?Cada herramienta de protección responde a una situación diferente. Estas son las principales que puedes encontrar en el menú de seguridad:El bloqueo por detección de robo utiliza inteligencia artificial, sensores de movimiento y señales de conectividad para identificar determinadas situaciones que podrían indicar que alguien te quitó el teléfono y huyó con él. Si detecta un posible robo, bloquea automáticamente la pantalla.El bloqueo de dispositivo sin conexión funciona si el celular pierde el acceso a Internet mientras está desbloqueado, puede bloquear la pantalla después de un periodo breve. Esta medida busca dificultar el acceso a tus datos si alguien desconecta el equipo de la red para evitar su localización.El bloqueo por autenticación fallida restringe el acceso cuando detecta varios intentos fallidos de autenticación. Así, añade una barrera frente a quienes intentan desbloquear el teléfono sin conocer tus credenciales.La disponibilidad de estas opciones depende del dispositivo. Si una aparece deshabilitada, es posible que el modelo no sea compatible con ella.¿Cómo usar la protección para bloquear el celular a distancia?El Bloqueo remoto permite solicitar el bloqueo de la pantalla desde otro dispositivo, sin necesidad de tener el teléfono en las manos. Para utilizarlo, primero debes activarlo en el menú de Protección ante robo y verificar tu número telefónico.También necesitas una tarjeta SIM activa, un bloqueo de pantalla y el Localizador habilitado. El dispositivo desde el que realices la solicitud debe tener conexión a Internet. Si ocurre un robo, sigue estos pasos:· Entra desde otro celular o una computadora a android.com/lock.· Introduce el número telefónico verificado que está asociado al equipo.· Completa la verificación de seguridad que aparezca.· Solicita el bloqueo del dispositivo.Si el teléfono está desconectado al enviar la solicitud, el bloqueo se aplicará cuando vuelva a conectarse. Google también permite configurar una pregunta de seguridad opcional para reforzar la verificación.Ten presente que bloquear la pantalla no equivale a borrar la información del dispositivo. Si necesitas eliminar tus datos de manera remota, debes utilizar las opciones correspondientes del Localizador de Google.¿Qué ajustes adicionales refuerzan la protección de tu celular?Además de las herramientas anteriores, hay ajustes que pueden brindar más protección a tus cuentas y archivos si pierdes el equipo.· Usa un PIN difícil de adivinar: evita fechas de nacimiento y combinaciones sencillas.· Revisa las notificaciones en la pantalla bloqueada: limita la información privada que se muestra sin desbloquear el dispositivo.· Comprueba que el Localizador esté habilitado: así tendrás más opciones para buscar, bloquear o borrar el equipo a distancia.· Mantén una copia de seguridad: guarda tus fotos, contactos y documentos importantes para poder recuperarlos si pierdes el teléfono.Configurar estas medidas con anticipación te permitirá responder mejor ante un robo y reducir las posibilidades de que alguien acceda a tu información personal.