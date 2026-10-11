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Ciencia y Tecnología

Cómo hacer que el esmalte de uñas dure más

Expertos en belleza señalan la importancia de la preparación y protección para conservar la manicura.

Por El Universal

Octubre 11, 2026 02:30 p.m.
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Cómo hacer que el esmalte de uñas dure más
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      Te acabas de pintar las uñas, elegiste tu color favorito y el resultado parece recién salido del salón. Sin embargo, basta con realizar algunas actividades cotidianas para que aparezcan las primeras pequeñas grietas o se desprenda parte del esmalte.


      la duración depende de factores que muchas veces pasan desapercibidos, los hábitos diarios y la manera en que cuidamos nuestras manos. Conocer estos detalles puede marcar la diferencia entre un color que desaparece rápidamente y otro que conserva su encanto por días.

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      ¿Cómo hacer que el esmalte de uñas dure más tiempo?
      Conservar una manicura bonita durante varios días no depende únicamente de la calidad del esmalte. La preparación de las uñas, la cantidad de producto y el tiempo de secado son aspectos que pueden influir en su resistencia. Estos consejos te ayudarán a evitar que el color se desprenda antes de lo esperado.

      Limpia bien tus uñas
      Antes de comenzar, retira cualquier residuo de crema, aceite o barniz anterior. Salerm Cosmetics destaca la importancia de eliminar el polvo y la grasa acumulados en la superficie. Para hacerlo, utiliza un algodón con quitaesmalte y asegúrate de que no queden restos de humedad antes de pintarlas.

      Aplica una base protectora
      Este producto, conocido como base coat, ayuda a mejorar la adherencia del color y disimular pequeñas irregularidades, este paso permite preparar la superficie para recibir los pigmentos y favorecer su permanencia.

      Evita las capas demasiado gruesas
      Aunque parezca una manera rápida de conseguir un tono intenso, utilizar demasiado barniz puede dificultar el secado. L´Oréal Paris señala que las aplicaciones abundantes aumentan las posibilidades de que la pintura se desprenda.

      No olvides el brillo sellador
      El top coat forma una película protectora que ayuda a conservar el acabado y reducir el desgaste. Para reforzar su efecto, L´Oréal Paris propone renovarlo cada dos o tres días. También puedes cubrir el borde libre de las uñas para disminuir el riesgo de desprendimientos en las puntas.

      Protege tus manos durante las tareas domésticas
      El contacto frecuente con agua y detergentes puede deteriorar la manicura. Entre sus recomendaciones, Salerm Cosmetics incluye utilizar guantes al lavar los trastes o realizar labores de limpieza. Asimismo, evita usar las uñas para abrir objetos o raspar superficies, ya que estos movimientos pueden ocasionar pequeñas fracturas en el barniz.

      ¿Qué errores hacen que el esmalte dure menos?
      Evita pintar sobre las cutículas, ya que esto favorece que el barniz se levante desde los bordes. Otro factor que suele pasar desapercibido es utilizar esmaltes viejos o demasiado espesos, cuya consistencia dificulta conseguir una cobertura uniforme. Además, agitar el frasco con demasiada fuerza puede generar burbujas que afectan la apariencia.
      Los pequeños detalles también hacen la diferencia cuando se trata de belleza. Con un poco de paciencia y atención a los cuidados diarios, puedes conservar tus uñas pintadas en buen estado y disfrutar de tus colores favoritos sin preocuparte por los retoques constantes.

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