Cómo cultivar ajos en maceta y repeler insectos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Plantar ajo en casa ofrece importantes beneficios naturales y destaca por su facilidad de ejecución en macetas, lo cual resulta ideal para espacios reducidos como balcones o terrazas soleadas.

Cultivo de ajo en maceta en México: beneficios y cuidados

De acuerdo con datos de portales especializados en jardinería como EcologíaVerde, una de las principales ventajas es su función como repelente natural de plagas.

Gracias a su fuerte aroma derivado de compuestos sulfurados como la alicina, este cultivo ayuda a alejar insectos perjudiciales tales como pulgones, cochinillas, ácaros y la mosca de la huerta.

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Asimismo, en la tierra actúa de manera orgánica ofreciendo un efecto fungicida y nematicida que protege las raíces contra hongos y nematodos dañinos. Durante su desarrollo, el crecimiento del bulbo ayuda a descompactar la tierra, aportando además minerales esenciales como potasio, calcio y fósforo.

Proceso y recomendaciones para plantar ajo en maceta

Desde el punto de vista culinario, la cosecha permite aprovechar tanto los dientes de ajo maduros como los ajos tiernos (ajetes) transcurridos pocos meses.

El proceso de plantación requiere seguir una serie de pasos específicos para garantizar el desarrollo adecuado del bulbo:

- Elección de la maceta: Debe poseer una profundidad mínima de 15 a 20 cm y contar con buenos agujeros de drenaje en la base para evitar que el exceso de agua pudra el bulbo.

- Preparación del sustrato: Se requiere una mezcla ligera y suelta compuesta por tierra negra, compost orgánico y un toque de perlita para favorecer el drenaje.

- Selección de los dientes: Se deben separar los dientes de una cabeza de ajo (preferiblemente orgánicos), eligiendo los ejemplares más grandes y sanos del exterior sin retirar la cáscara protectora.

- Siembra: Cada diente se entierra a una profundidad de 3 a 4 cm (o hasta 5 o 6 cm), ubicando la base plana hacia abajo y el brote hacia arriba, manteniendo una separación de 10 a 15 cm entre cada uno.

- Ubicación y luz: La maceta se coloca en un sitio donde reciba un mínimo de 6 horas de luz solar directa al día, siendo el otoño la época ideal en climas templados.

- Riego y cuidados: El terreno se mantiene con la humedad justa mediante riegos moderados sin encharcar, permitiendo que la capa superior se seque entre cada riego.

- Cosecha: El ciclo completo comprende entre 4 y 6 meses (120 a 150 días), indicando el momento de recolección cuando las hojas inferiores comienzan a ponerse amarillas y a secarse.