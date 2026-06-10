¿Con qué frecuencia hay que lavar la regadera?

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- La limpieza del hogar es una tarea en la que todas las personas están involucradas y el baño es uno de los espacios que más se utilizan. Sin embargo, mientras muchas personas se concentran en limpiar el escusado, hay otras áreas que no deberían pasar desapercibidas a la hora de realizar limpieza profunda.

Aunque a simple vista pueda parecer limpia, la regadera es un espacio que se usa diariamente y la humedad constante y la acumulación de residuos crean el ambiente ideal para la proliferación de bacterias, hongos y sarro.

Expertos recomiendan frecuencia para limpieza de regadera

Especialistas en higiene doméstica señalan que la limpieza regular de la regadera no solo contribuye a mantener una apariencia agradable en el baño, sino que también ayuda a prevenir problemas de salud y a prolongar la vida útil de sus componentes. Sin embargo, muchas personas desconocen cada cuánto tiempo debería realizarse esta tarea.

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De acuerdo con la revista estadounidense especializada en estilo de vida, hogar y decoración, Southern Living, la regadera o ducha debe limpiarse una vez a la semana.

La experta en limpieza y fundadora de "Jill Comes Clean", Jill Koch, aclaró que esto no significa que se debe realizar una limpieza profunda en cada ocasión. Como mínimo, la especialista sugiere limpiar el suelo, las repisas y las puertas de cristal o canceles (si los tienes) como parte de la limpieza semanal.

Errores comunes y recomendaciones para la limpieza de la regadera

Ahora bien, Koch comenta que sí es necesario realizar una limpieza intensa por lo menos una vez al mes. Este aseo debe incluir además las paredes o revestimiento de la ducha (mosaicos, azulejos o piedras), e incluso el cabezal de la regadera, ya que la acumulación de sarro o cal puede afectar la salud del cabello y la vida útil del artículo.

La especialista señala que algunos de los errores más frecuentes que la gente comete al limpiar su regadera son:

Mezclar diversos productos de limpieza.

No enjuagar el piso tras un baño.

No retirar el exceso de agua de las puertas de vidrio o los canceles.

No limpiar las cortinas de la regadera frecuentemente.

No dejar que el baño se ventile tras una ducha.

Ante ello, Koch recomienda lo siguiente:

Utilizar solo un producto de limpieza (especial para baños) al momento de hacer el aseo. Esto evita la mezcla de diversos químicos, la cual puede dañar la salud.

Enjuagar el exceso de jabón o residuos tras cada baño. Evita que se sequen y quede producto en el piso, el cual puede secarse y provocar que esté resbaloso al siguiente uso, o acumular hongos y bacterias a largo plazo.

Pasar un limpiador de vidrios con hule que retire el exceso de agua del cancel, esto prolonga la vida útil de las puertas de la regadera.

Lavar en lavadora cortinas de tela o a mano con bicarbonato de sodio las cortinas de plástico, y dejarlas secar, así como reemplazarlas cada determinado tiempo.

Tener ventanas o extractores para permitir que el baño se ventile y oree tras cada ducha. Esto evita la acumulación de humedad.