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El hallazgo de

en las áreas comunes del hogar detona, de forma casi instintiva, la acción de

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como un método inmediato de control.Sin embargo,y empresas globales especializadas en eldesaconsejan de manera rotunda esta práctica debido a las consecuencias colaterales en la salud humana y la higiene ambiental.Lejos de solucionar el problema, aplastar una cucaracha desencadena la liberación inmediata de microorganismos y alérgenos latentes que permanecen en el cuerpo del espécimen, empeorando las condiciones de salubridad del espacio habitado.De acuerdo con los manuales técnicos de la(OMS), las cucarachas funcionan comode una gran variedad de. Al reventar el exoesqueleto del insecto,alojadas en su organismo (tales como, E. coli y diversos tipos de estafilococos) se esparcen por la superficie del suelo, el aire circundante y la propia suela del calzado. Esta acción facilita que los microorganismos se trasladen de forma involuntaria hacia otras habitaciones de la casa, multiplicando el riesgo de enfermedades estomacales.Asimismo, losdel cuerpo de estos insectos son causantes directos de afecciones en el. La Asociación Americana de Pulmón () señala que los fragmentos de la piel, la saliva y los desechos de las cucarachas contienen proteínas específicas que actúan comoCuando el insecto es aplastado, estas partículas se volatilizan y quedan suspendidas en el ambiente de las habitaciones, lo que llega a desencadenar ataques de asma crónicos oagudas, especialmente en infantes y personas con vulnerabilidades respiratorias previas.Ladel espécimen no solo compromete la higiene, sino que incrementa las posibilidades de unaa través de estímulos químicos. Las guías de prevención de plagas de la firma internacionalexplican que, al ser aplastadas, las hembras que portan una cápsula protectora de huevos (denominada) pueden liberarla de forma intacta. Estos huevos se adhieren con facilidad a las superficies de los zapatos y eclosionan días después en puntos recónditos de la vivienda. Adicionalmente, el cuerpo destruido liberay olores particulares que funcionan como un "" para otros ejemplares carroñeros de la misma especie o plagas secundarias como las hormigas.Por otra parte, la anatomía de estos organismos presenta unasorprendente. Los estudios mecánicos aplicados a los insectos demuestran que algunas especies soportan cientos de veces su peso corporal gracias a lade susUnao mal ejecutada suele no resultar letal; el espécimen simula su muerte durante unos instantes y huye hacia las grietas una vez que cesa la presión. Por tal motivo, los especialistas sugieren sustituir el impacto físico por el uso deen gel o polvos secantes de grado regulado, asegurando unaque mantenga la integridad sanitaria del hogar.