Luna de Fresa 2026 en México: evento astronómico el 29 de junio

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- La Luna de Fresa 2026 está a punto de convertirse en uno de los eventos astronómicos más observados del año.

Luna de Fresa México 2026: fecha y hora para su observación

Este fenómeno, que marca la última Luna llena de la primavera, podrá apreciarse desde México y otros países del mundo, despertando el interés de miles de personas que buscan conocer cuándo y cómo observar este espectáculo natural.

Aunque su nombre suele generar confusión, la realidad es que este evento no transforma a la Luna en color rosa ni rojo. Su denominación tiene un origen relacionado con antiguas tradiciones y coincide con una de las noches más especiales para los amantes de la astronomía.

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La esperada Luna de Fresa alcanzará su punto máximo de iluminación el próximo 29 de junio, cuando se encuentre completamente llena.

De acuerdo con Starwalk, el fenómeno llegará a su fase máxima a las 19:26 horas, momento en que ofrecerá las mejores condiciones para su observación. En México, el espectáculo podrá apreciarse a simple vista siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

La recomendación para quienes desean disfrutar plenamente de este evento es buscar espacios abiertos, alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, ya que esto permitirá observar con mayor claridad los detalles de la superficie lunar.

Origen y características del nombre Luna de Fresa

Uno de los aspectos que más curiosidad genera sobre la Luna de Fresa es el origen de su nombre. Contrario a lo que muchos creen, la denominación no tiene relación con el color que presenta nuestro satélite natural.

Según la UNAM, el nombre proviene de las comunidades indígenas de Norteamérica, que utilizaban distintos nombres para identificar las lunas llenas de cada mes. En junio coincidía la temporada de cosecha de fresas silvestres, motivo por el cual bautizaron a esta Luna llena como la Luna de Fresa.

Por esta razón, el fenómeno mantiene el mismo aspecto que cualquier otra Luna llena. Generalmente se observa con tonalidades blancas, amarillas o anaranjadas, especialmente cuando aparece cerca del horizonte.

Aunque la Luna de Fresa no adquiere naturalmente un color rosado, sí puede presentar tonos rojizos o anaranjados durante su salida.

Este efecto visual ocurre debido a la atmósfera terrestre. Cuando la Luna se encuentra cerca del horizonte, la luz que refleja debe atravesar una mayor cantidad de partículas atmosféricas, provocando un fenómeno similar al que hace que el Sol se vea rojizo durante los amaneceres y atardeceres.

Quienes no logren observar el fenómeno este año tendrán que esperar varios meses para volver a disfrutar de este evento astronómico.

La próxima Luna de Fresa se registrará el 19 de junio de 2027, una fecha importante porque será la Luna llena más cercana al solsticio de junio.