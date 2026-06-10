¿Con qué frecuencia hay que lavar la regadera?

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La

es una tarea en la que todas las personas están involucradas y el

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es uno de los. Sin embargo, mientras muchas personas se concentran en limpiar el escusado, hay otras áreas que no deberían pasar desapercibidas a la hora de realizarAunque a simple vista pueda parecer limpia, laes un espacio que se usa diariamente y lay la acumulación de residuos crean el ambiente ideal para la, hongos y sarro.señalan que lade lano solo contribuye a mantener una apariencia agradable en el, sino que también ayuda ay a prolongar la vida útil de sus componentes. Sin embargo, muchas personas desconocen cada cuánto tiempo debería realizarse esta tarea.De acuerdo con la revista estadounidense especializada en estilo de vida, hogar y decoración, Southern Living, ladebe limpiarse una vez a la semana.La experta en limpieza y fundadora de "Jill Comes Clean",, aclaró que esto no significa que se debe realizar unaen cada ocasión. Como mínimo, la especialista sugiere limpiar el suelo, las repisas y las puertas de cristal o canceles (si los tienes) como parte de la limpieza semanal.Ahora bien, Koch comenta que sí es necesario realizar unapor lo menos. Este aseo debe incluir además las paredes o revestimiento de la(mosaicos, azulejos o piedras), e incluso el cabezal de la, ya que la acumulación de sarro o cal puede afectar la salud del cabello y la vida útil del artículo.La especialista señala que algunos de los errores más frecuentes que la gente comete al limpiar suson:Mezclar diversos productos de limpieza.No enjuagar el piso tras unNo retirar el exceso de agua de las puertas de vidrio o los canceles.No limpiar las cortinas de lafrecuentemente.No dejar que else ventile tras unaAnte ello, Koch recomienda lo siguiente:Utilizar solo un producto de limpieza (especial para baños) al momento de hacer el ase. Esto evita la mezcla de diversos químicos, la cual puede dañar la salud.Enjuagar el exceso de jabón o residuos tras cada. Evita que se sequen y quede producto en el piso, el cual puede secarse y provocar que esté resbaloso al siguiente uso, o acumular hongos y bacterias a largo plazo.Pasar un limpiador de vidrios con hule que retire el exceso de agua del cancel, esto prolonga la ida útil de las puertas de laLavar en lavadora cortinas de tela o a mano con bicarbonato de sodio las cortinas de plástico, y dejarlas secar, así como reemplazarlas cada determinado tiempo.Tener ventanas o extractores para permitir que else ventile y oree tras cada. Esto evita la acumulación de humedad.