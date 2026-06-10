INE presenta lineamientos para uso ético de inteligencia artificial

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El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que impulsa una campaña de carácter nacional, orientada a promover el uso ético, responsable y seguro de la Inteligencia Artificial (IA), la cual, dijo, debe ser concebida como una herramienta al servicio de la democracia, bajo control humano y con apego a los valores institucionales.

A través de un comunicado, explicó que la campaña, integrada por los "Lineamientos para el desarrollo estratégico y uso regulado de la IA en el INE" y cinco infografías, tiene como objetivo reforzar la importancia de que el personal del instituto conozca y aplique normativas claras para asegurar transparencia, ética y supervisión humana en el empleo de estas tecnologías a fin de fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un marco administrativo sólido.

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En ese sentido, detalló que el rubro "Prevención de riesgos digitales con Inteligencia Artificial" advierte sobre la generación de contenidos falsos, la desinformación automatizada y la manipulación digital, con el propósito de proteger la integridad de la información y garantizar un uso responsable en el ámbito institucional.Precisó que la sección "Uso responsable de la Inteligencia Artificial en el INE" aborda que la IA es una herramienta de apoyo al trabajo del personal, sin sustituir decisiones técnicas, y destaca la necesidad de aplicar buenas prácticas que aseguren ética, transparencia y protección de datos en cada proceso.Puntualizó que en el rubro "Principios de Inteligencia Artificial en el INE" se establecen fundamentos claros de legalidad, imparcialidad, transparencia, supervisión humana y rendición de cuentas, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un marco institucional compacto en el empleo de estas tecnologías.Apuntó que el apartado de "Uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial" enfatiza que esta tecnología debe concebirse como una herramienta al servicio de la democracia, bajo control humano y con apego a los valores del INE, lo que garantiza que las decisiones permanezcan en el ámbito de la autoridad electoral y que la innovación tecnológica se utilice siempre con responsabilidad y transparencia.Finalmente, indicó que la sección "¿Qué es una alucinación en IA?" explica que este fenómeno ocurre cuando un sistema genera información incorrecta o inexistente, presentada de manera coherente, lo que puede inducir a errores si no se valida con revisión humana; por lo que recomienda la supervisión conjunta antes de utilizar resultados, garantizando así rigor técnico y seguridad en el trabajo institucional.