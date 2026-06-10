Autorizan "home office" a burócratas estatales por inauguración de Mundial
El gobernador había rechazado la medida, pero la Oficialía Mayor lo confirmó e "invitó" a funcionarios a asistir a la transmisión del juego
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Pese a que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona había dicho que las dependencias de su gobierno trabajarían normalmente el día de la inauguración mundialista, la Oficialía Mayor del gobierno estatal autorizó a los burócratas a realizar labores de "home office" de cara a la inauguración del Mundial, y también los "invitó" a asistir a los eventos que organiza la administración estatal para ver el juego inaugural en el estadio Lastras.
A través del oficio OM.DT-322/2026, fechado este día, Noe Lara Enríquez informó titulares, directores generales y de área que en el marco del torneo de futbol y para "unir al pueblo de San Luis Potosí en apoyo a la Selección Mexicana" se autorizaban las labores de trabajo a distancia y teletrabajo, dando flexibilidad a la organización laboral.
Señaló que en las labores que sea obligatoria la presencia de funcionarios, se dejarán guardias en las dependencias de la administración.
El oficial mayor también hizo la "atenta invitación" al personal para que asistan a la transmisión del partido inicial del Tri en las pantallas del estadio del Atlético de San Luis.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ayer, Gallardo Cardona había indicado que no habría asueto a los empleados de su gobierno. "Es un día donde se va a paralizar prácticamente el país, se les pueda dar el día, pero en cuestión de vacaciones, nos vamos a ir así (...) menos (suspensión en la administración estatal), tenemos que chingarle más nosotros".
Analizan nuevo cambio de fecha para concluir ciclo escolar
El 30 de junio sería la fecha prevista en todas las zonas del estado
no te pierdas estas noticias
Autorizan "home office" a burócratas estatales por inauguración de Mundial
Jaime Hernández
El gobernador había rechazado la medida, pero la Oficialía Mayor lo confirmó e "invitó" a funcionarios a asistir a la transmisión del juego
Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito
Rubén Pacheco
Las sanciones son de 2025, pero la operadora del acueducto ya acumula 14 millones en multas de 2026
Incumplen alcaldías con esterilizaciones gratuitas: AC
Ana Paula Vázquez
La reducción del presupuestal estatal agrava la falta de atención a perros y gatos callejeros, señala Huella Amiga