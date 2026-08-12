Google lanza Pixel Watch 5 y nuevos gadgets tecnológicos

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este miércoles, Google no solo sorprendió con el lanzamiento de los nuevos Google Pixel 11. El gigante tecnológico aprovechó para presentar novedosos gadgets que llegan para complementar su sistema.

Google lanza Pixel Watch 5 con funciones avanzadas

Se trata del Google Pixel Watch 5, Google Pixel Tag y un nuevo color para los Google Pixel Buds Pro 2. En Tech Bit de EL UNIVERSAL te contamos todos los detalles de estos dispositivos.

El nuevo Google Pixel Watch 5 llega en dos diferentes tamaños: 41 mm y 45 mm, con una pantalla Actua 360 de hasta 3,000 nits. Con este reloj, los usuarios pueden reunir información de su salud en un solo dispositivo, tales como rendimiento físico, descanso, recuperación y salud.

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El reloj cuenta con Wear OS 7.0, GPS de doble frecuencia y sensores para seguimiento de tu actividad y bienestar. Estos sensores te permiten monitorear tendencias como los niveles de estrés vascular, estrés metabólico, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.

Por otro lado, el modelo de 45 mm ofrece hasta 40 horas de batería con pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en el modo "Ahorro de batería". Asimismo, ambos cuentan con Google Health Coach integrado con Gemini para que la IA utilice tus datos y personalice objetivos y rutinas.

Vale la pena destacar que ahora estos relojes cuentan con nuevos colores de correas: Obsidiana, Niebla, Olivo y Terracota.

Google presenta Pixel Tag y expansión de Pixel Buds Pro 2

Google ha agregado un nuevo producto a su familia. Se trata del Google Pixel Tag, un rastreador que permite localizar objetos cotidianos desde un celular Android compatible.

El dispositivo incluye banda ancha para Precision Finding, Bluetooth Channel Sounding, bocina integrada, y hasta una batería reemplazable con duración superior a un año, según Google. También tiene resistencia IP67.

Por el momento, no hay fecha confirmada de su llegada a México.

Google también ha decidido expandir su colección de Pixel Buds Pro 2 y ahora los usuarios podrán encontrar estos en color Olivo.

Además, incorporan funciones impulsadas por Gemini, la IA de Google, para ajustar configuraciones de audio, tales como la Cancelación de Ruido Activa y Traducción Instantánea Mejorada para mantener conversaciones en distintos idiomas con los audífonos.

De igual forma, Gemini puede resumir y guardar la información clave de los mensajes de texto entrantes con sólo hablarle a tus auriculares.