¿Cuál es la multa por tener una especie en peligro de extinción?

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Por medio de un boletín especial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó este miércoles 12 de agosto sobre la detención de un hombre de 30 años por llevar en su vehículo a una cría de tigre de bengala blanco en la alcaldía Iztapalapa.

Detalles confirmados sobre la detención y el animal

El ejemplar en peligro de extinción estaba en el asiento del copiloto de una camioneta y fue visto por un motociclista que alertó a las autoridades, mientras estaba estacionado en la Central de Abastos.

Ante la denuncia ciudadana, el hombre que transportaba al cachorro no mostró ninguna documentación que acredite la legal propiedad y traslado del animal.

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Acciones de la autoridad y consecuencias legales

Asimismo, se solicitó el apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), quienes mediante una valoración inicial, determinaron que se trataba de una tigresa de bengala color blanco de aproximadamente cuatro meses de edad, por lo que la resguardaron y trasladaron a sus instalaciones para que posteriormente sea entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Debido a las irregularidades en el caso, los elementos de seguridad informaron que el hombre fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), quien determinará su situación legal y realizará las investigaciones del caso.

De acuerdo con Profepa, en México la posesión ilegal de una especie silvestre en peligro de extinción se castiga con multas administrativas de hasta 50 mil UMAs (que pueden superar los 5 millones de pesos) y sanciones penales de 1 a 9 años de prisión más multas de 300 a 3,000 días de multa según el Código Penal Federal.