Apnea del sueño: subdiagnóstico afecta a más del 80 % en México

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Descubre los 5 datos clave sobre la apnea del sueño: síntomas ocultos, riesgos cardiovasculares y qué dice la medicina del sueño sobre su tratamiento.

Más del 80 % de las personas con apnea del sueño moderada o severa no saben que la tienen. No porque la condición sea rara, sino porque sus señales más claras ocurren de noche, mientras duermen, y sus efectos de día se confunden con estrés o cansancio acumulado. Estos cinco datos reúnen lo que la medicina del sueño actual considera esencial para identificarla a tiempo.

Dato 1: ¿Qué es la apnea del sueño y por qué está tan subdiagnosticada?

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La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando los tejidos blandos de la garganta colapsan repetidamente durante el sueño, bloqueando el flujo de aire. El resultado es una cadena de microdespertares que fragmentan el descanso sin que la persona lo recuerde al despertar.

La severidad se mide con el índice de apnea-hipopnea (IAH), que indica el número de episodios de obstrucción por hora de sueño. Un IAH de 5 a 14 indica apnea leve; de 15 a 29, moderada; de 30 o más, severa.

Junto a la apnea obstructiva, existen otras dos variantes: la apnea central, donde el cerebro no envía la señal para respirar, y la apnea mixta, que combina ambos mecanismos.

El subdiagnóstico es uno de los problemas más documentados en medicina del sueño en Latinoamérica. Las estimaciones sitúan entre el 80 % y el 90 % el porcentaje de casos moderados y severos que nunca han recibido un diagnóstico formal.

La razón principal es que los síntomas más evidentes, el ronquido y las pausas en la respiración, solo los percibe quien comparte la habitación. Si quieres entender en detalle el proceso de diagnóstico y las opciones disponibles, la guía sobre qué es la apnea del sueño y cómo se trata ofrece un recorrido clínico actualizado que vale la pena revisar.

Dato 2: Las señales de alerta que nadie asocia con la apnea

La somnolencia diurna es el síntoma más frecuente, pero también el más malinterpretado. Millones de personas normalizan el cansancio crónico como una consecuencia inevitable de su ritmo de vida, sin considerar que podría tener origen en interrupciones respiratorias nocturnas.

Los síntomas que con mayor frecuencia pasan desapercibidos incluyen dificultad para concentrarse, irritabilidad sin causa aparente, dolor de cabeza al despertar y necesidad de levantarse a orinar durante la noche. Todos ellos son consecuencias directas de un sueño fragmentado y de los descensos repetidos en la saturación de oxígeno en sangre.

El ronquido merece un matiz importante: no todo el que ronca tiene apnea, pero las pausas en la respiración observadas por la pareja, seguidas de un esfuerzo respiratorio brusco, son el indicador de mayor valor predictivo en la práctica clínica. Si alguien cercano describe ese patrón, es razón suficiente para solicitar una evaluación especializada.

Dato 3: La apnea no tratada daña el corazón y el metabolismo

La apnea del sueño no es únicamente un problema de descanso. Las interrupciones respiratorias repetidas generan episodios de hipoxia intermitente que, con el tiempo, tienen consecuencias sistémicas bien documentadas.

En el sistema cardiovascular, la apnea sin tratamiento se asocia con hipertensión arterial resistente, arritmias cardíacas, mayor riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. La fibrilación auricular, una de las arritmias más comunes, tiene una prevalencia significativamente mayor en pacientes con apnea obstructiva severa que en la población general.

El daño no se limita al corazón. La hipoxia intermitente nocturna también favorece la resistencia a la insulina y se vincula con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Algunos estudios de seguimiento sugieren deterioro cognitivo progresivo en pacientes con apnea severa sin tratamiento. El mecanismo es el mismo en todos los casos: el tejido nervioso y vascular acumula el efecto de cientos de miles de episodios de bajo oxígeno a lo largo de los años.

Dato 4: ¿Cómo se diagnostica la apnea del sueño?

El camino hacia el diagnóstico comienza, en la mayoría de los casos, con una queja de la pareja o con síntomas de fatiga crónica que el médico de cabecera decide investigar.

El estándar diagnóstico es la polisomnografía, un estudio que monitorea simultáneamente la actividad cerebral, el flujo de aire, el nivel de oxígeno en sangre, la frecuencia cardiaca y los movimientos corporales durante una noche completa de sueño.

Para casos sin comorbilidades complejas, la poligrafía respiratoria domiciliaria es una alternativa válida y cada vez más utilizada: el paciente duerme en casa con un dispositivo de monitoreo que registra los parámetros respiratorios y los envía al especialista para su interpretación.

Antes de llegar al estudio, algunos factores elevan significativamente el riesgo. Una circunferencia de cuello mayor de 43 cm en hombres o de 37 cm en mujeres, un índice de masa corporal elevado, tener más de 50 años, ser hombre y consumir alcohol o sedantes de manera habitual son los predictores más sólidos.

El cuestionario STOP-BANG, con ocho preguntas de respuesta sí o no, es la herramienta de tamizaje más utilizada en atención primaria para identificar quién necesita avanzar al siguiente nivel diagnóstico.

Dato 5: El tratamiento con CPAP

La terapia con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) es el tratamiento de primera línea para la apnea moderada y severa. El dispositivo funciona enviando un flujo de aire a presión constante a través de una mascarilla que mantiene abierta la vía aérea durante toda la noche, eliminando los episodios de obstrucción.

En pacientes que lo usan de forma constante, los estudios de seguimiento muestran reducciones sostenidas de la presión arterial, mejora en la calidad del sueño y disminución de la somnolencia diurna.

El factor que determinará el éxito o el fracaso del tratamiento es la adherencia. Se considera adherente a quien usa el CPAP al menos cuatro horas por noche durante más del 70 % de las noches. Las primeras semanas de adaptación son las más difíciles, y la mayoría de los abandonos tempranos se deben a molestias con la mascarilla que tienen solución técnica.

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Cuando la CPAP no es tolerable o la apnea es leve, existen alternativas. Los dispositivos de avance mandibular han demostrado eficacia en apnea leve a moderada. Los cambios de estilo de vida, como la reducción de peso, dormir en posición lateral y eliminar el alcohol antes de dormir, pueden reducir la severidad de forma clínicamente significativa. La cirugía queda reservada para casos seleccionados con anatomía específica, y ninguna de estas opciones reemplaza la valoración individualizada de un especialista en medicina del sueño.

Detectar a tiempo cambia el pronóstico

La apnea del sueño tiene tratamiento eficaz, y detectarla antes de que se acumulen las consecuencias cardiovasculares y metabólicas marca una diferencia real en la trayectoria de salud. Si reconoces alguno de los síntomas descritos en ti mismo o en alguien cercano, el siguiente paso concreto es solicitar una consulta con un médico especialista en trastornos del sueño.

Nota: La información contenida en este artículo tiene fines educativos y no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico. Ante cualquier síntoma relacionado con trastornos del sueño, consulta a un especialista.