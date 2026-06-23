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Faltan perfiles profesionales para empresas en SLP: STPS

Una empresa relevante recurre a ingenieros externos ante la falta de candidatos locales.

Por Samuel Moreno

Junio 23, 2026 12:32 p.m.
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Crisógono Sánchez Lara/Foto: Pulso

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      La falta de perfiles profesionales especializados en San Luis Potosí continúa representando un desafío para diversos sectores productivos, al grado de que algunas empresas han tenido que recurrir a la contratación de personal proveniente de otras entidades del país para cubrir vacantes estratégicas.

      Así lo reconoció el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, quien señaló que el principal problema no es la ausencia de oportunidades laborales, sino la dificultad para encontrar trabajadores que cumplan con los conocimientos técnicos y profesionales que actualmente demanda la industria instalada en la entidad.

      El funcionario reveló que incluso una empresa de gran relevancia en San Luis Potosí se ha visto obligada a incorporar ingenieros provenientes de Guanajuato, debido a que no logró encontrar candidatos con el perfil requerido dentro del estado.

      Sánchez Lara explicó que esta situación evidencia un desfase entre la formación académica y las necesidades reales del mercado laboral, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre las instituciones de educación superior y el sector productivo.

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