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NBA Draft: ¿A qué equipo llegaría el mexicano Karim López?

Entrenó con seis equipos y se sintió cómodo con Dallas Mavericks, según declaraciones

Por El Universal

Junio 23, 2026 12:57 p.m.
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NBA Draft: ¿A qué equipo llegaría el mexicano Karim López?
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      Este martes se llevará a cabo la primera ronda del Draft 2026 de la NBA y una de las grandes incógnitas que se presentan es saber en qué ronda será seleccionado y dónde jugará el mexicano Karim López, el prospecto internacional más destacado de esta generación.

      Karim López, prospecto internacional en el NBA Draft 2026

      Especialistas en el Draft de la NBA como Jeremy Woo pronostican que López sea selección de lotería en el NBA Draft, es decir, que esté dentro de los primeros 14 seleccionados.

      El alero nacido en Hermosillo, Sonora, sería el primer mexicano en llegar a la NBA como seleccionado de primera ronda en la historia y por ende, la ilusión de verlo en un equipo contendiente al título o en un equipo con un proyecto ganador ilusiona a los amantes del deporte ráfaga en México.

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      Equipos interesados y entrenamientos de Karim López

      López, que forma parte de la Selección Mexicana y brilló con los New Zealand Breakers de la liga profesional de Australia y Nueva Zelanda, tuvo entrenamientos con seis equipos distintos y reveló que en el que más cómodo se sintió fue con los Dallas Mavericks.

      EQUIPOS A LOS QUE PODRÍA LLEGAR KARIM LÓPEZ

      Milwaukee Bucks

      Los Bucks son otro de los equipos con los que López ha entrenado y su llegada podría llenar el espacio que tienen en la posición de alero o ala-pívot. Además, la salida de Giannis Antetokounmpo le abre las puertas al mexicano.

      Golden State Warriors

      López tiene buen tiro de tres y de media distancia, algo indispensable en la filosofía del equipo comandado por Steve Kerr. Además, un grupo numeroso de especialistas lo colocan en esta franquicia.

      Miami Heat

      Con la salida de Jaime Jáquez Jr., el Heat podría tapar el hueco del mexicano con un compatriota suyo como Karim. Miami necesita un alero y López cumple con esa función.

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