SEP habilita descarga de boleta escolar en PDF

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El ciclo escolar 2025-2026 está a menos de un mes de concluir, y miles de familias en México están pendientes de conocer el desempeño académico de sus hijos. En este contexto, la SEP confirmó que la boleta de calificaciones de este ciclo podrá descargarse en línea de forma gratuita, sin necesidad de acudir a los planteles educativos.

Esta consulta digital permitirá a madres, padres y tutores revisar las calificaciones SEP 2026 desde cualquier dispositivo con internet, además de obtener el documento oficial en formato PDF para guardarlo o imprimirlo cuando sea necesario.

- ¿Cuándo se puede descargar la boleta de calificaciones SEP 2026?

La Secretaría de Educación Pública informó que la descarga de la boleta de calificaciones correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 estará habilitada del 30 de junio al 3 de julio de 2026.

Durante este periodo, los tutores podrán ingresar al sistema oficial para consultar el historial académico completo de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El trámite no tiene costo y está disponible las 24 horas del día.

- ¿Cómo descargar la boleta SEP 2026 en PDF?

Para obtener la boleta SEP 2026 en PDF, es necesario ingresar al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), donde se concentra la información académica de los alumnos de educación básica.

El proceso es sencillo. Basta con ingresar al portal oficial, capturar la CURP del estudiante, realizar la búsqueda correspondiente, seleccionar el ciclo escolar 2025-2026 y descargar el documento digital.

Otra alternativa disponible es el sistema de Control Escolar, donde los usuarios pueden acceder al apartado de formatos de certificación y elegir el nivel educativo correspondiente para consultar los documentos oficiales.

- ¿Por qué es importante descargar la boleta de calificaciones?

La boleta de calificaciones SEP es uno de los documentos más importantes para las familias, ya que permite verificar el rendimiento académico de los estudiantes y dar seguimiento a su avance escolar.

Además de reflejar las evaluaciones obtenidas durante el ciclo, este documento suele ser solicitado para varios trámites educativos, cambios de escuela o procesos de inscripción en niveles posteriores.

Por ello, las autoridades recomiendan descargar y resguardar el archivo digital una vez que esté disponible en la plataforma oficial.

- ¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026?

El cierre del ciclo escolar también marca el inicio de uno de los periodos más esperados por millones de estudiantes. De acuerdo con el calendario oficial, las actividades para los alumnos concluirán el 15 de julio de 2026, fecha en la que comenzarán formalmente las vacaciones de verano 2026.

Sin embargo, las escuelas no finalizarán operaciones de manera inmediata. Los días 16 y 17 de julio, docentes y directivos participarán en un taller intensivo de capacitación, con el que se dará por terminado oficialmente el ciclo escolar 2025-2026.