Vuelca camioneta con cilindros de gas LP en Circuito Potosí
El conductor fue valorado por paramédicos y no requirió traslado hospitalario tras el incidente
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Esta mañana se registró una volcadura de una camioneta cargada con cilindros de gas LP.
Los hechos se suscitaron en el Circuito Potosí, próximo a la calle Platón, cerca de Grúas Zárate, con dirección a carretera a Rioverde.
Al sitio arribaron los cuerpos de emergencia, protección civil, bomberos y paramédicos, quienes valoraron al conductor que únicamente resultó con golpes que no ameritaron su traslado.
Protección Civil del Estado resguardó la zona para prevenir algún riesgo en la zona y peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.
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El accidente ocurrió a las 14:00 horas en la avenida Ricardo B. Anaya, cerca del circuito Potosí
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Vuelca camioneta con cilindros de gas LP en Circuito Potosí
Redacción
El conductor fue valorado por paramédicos y no requirió traslado hospitalario tras el incidente
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