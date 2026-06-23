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"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

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"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

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SLP

Vuelca camioneta con cilindros de gas LP en Circuito Potosí

El conductor fue valorado por paramédicos y no requirió traslado hospitalario tras el incidente

Por Redacción

Junio 23, 2026 01:02 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

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      Desarrollado por SACS IA

      Esta mañana se registró una volcadura de una camioneta cargada con cilindros de gas LP.

      Los hechos se suscitaron en el Circuito Potosí, próximo a la calle Platón, cerca de Grúas Zárate, con dirección a carretera a Rioverde.

      Al sitio arribaron los cuerpos de emergencia, protección civil, bomberos y paramédicos, quienes valoraron al conductor que únicamente resultó con golpes que no ameritaron su traslado.

      Protección Civil del Estado resguardó la zona para prevenir algún riesgo en la zona y peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.

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