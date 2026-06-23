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Sorprenden a gaseros en llenado ilegal de cilindros

Protección Civil de Pozos aseguró dos pipas de una empresa en esa demarcación

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a gaseros en llenado ilegal de cilindros
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      Dos pipas repartidoras de gas fueron aseguradas por la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, luego de que el personal sorprendiera a los operadores llenando taques de gas por medio de la manguera, una práctica ilegal conocida como "picteleo".

      La dependencia informó que, en un caso, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Los Silos, se detectó a una pipa de la empresa Corpoilgas en una panadería, cuyo chofer realizaba el llenado ilegal de un cilindro con capacidad de 30 kilos.

      Incluso, al inspeccionar el lugar, se detectó -además- el sobrellenado del tanque, provocando una fuga de gas, por lo que se procedió al aseguramiento de la pipa y del mismo cilindro: también se clausuró la propia panadería y se realizó la liberación controlada del gas en un área segura.

      En otro caso, se realizó también el aseguramiento de otra pipa de la misma empresa Corpoilgas, que fue detectada en otra zona de Villa de Pozos, de la cual el operador llenaba un cilindro de gas directo de la manguera.

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      Por tal motivo, se procedió al aseguramiento de la unidad, levantamiento del acta administrativa y resguardo en el patio de servicio de la empresa.

      La Dirección de Protección Civil recordó que el "picteleo" y el sobrellenado de cilindros representan un grave riesgo a la población, ya que pueden provocar fugas, incendios o explosiones, por lo que en estos casos se procede al aseguramiento de las pipas y de los cilindros, con las correspondientes multas a las empresas.

      Cabe señalar que las pipas sólo tienen permitido surtir tanque estacionarios, por lo que al llevar a cabo la práctica de llenado de cilindros los operadores incurren en irregularidades riesgosas que ameritan que se aseguren las unidades.

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