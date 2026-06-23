Guía completa para elegir entre Huatulco o Puerto Escondido
Huatulco cuenta con 36 playas en 9 bahías ideales para familias y actividades acuáticas seguras.
Resumen
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Preguntas y respuestas
Elegir entre Huatulco o Puerto Escondido puede definir completamente el tipo de experiencia que vivirás en la costa de Oaxaca. Aunque estos dos destinos están separados por menos de 70 kilómetros, ofrecen ambientes, actividades y estilos de viaje completamente distintos que se adaptan a diferentes perfiles de viajeros.
Antes de reservar tu próximo viaje, considera explorar paquetes de viajes todo incluido que te faciliten la planeación y te permitan aprovechar al máximo tu estadía en cualquiera de estos destinos costeros.
Diferencias clave entre ambos destinos
Huatulco es pulido, planeado y diseñado para relajación estilo resort, mientras que Puerto Escondido es rústico, bohemio y lleno de energía salvaje. Esta distinción fundamental marca la experiencia que tendrás en cada lugar.
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Huatulco fue desarrollado en la década de 1980 por Fonatur como un destino turístico planeado, lo que se refleja en su infraestructura moderna y servicios bien organizados. El destino se extiende a lo largo de nueve bahías prístinas que abarcan 36 playas, con desarrollo cuidadosamente gestionado que prioriza la conservación ambiental.
Por otro lado, Puerto Escondido pulsa con auténtica energía de pueblo pesquero mexicano electrificada por décadas de cultura del surf. Este destino creció de manera orgánica, conservando un carácter más auténtico y relajado.
Playas y actividades acuáticas
Huatulco: bahías tranquilas y diversidad
Huatulco cuenta con 36 playas distribuidas en 9 bahías, muchas ideales para nadar con seguridad. Las bahías protegidas tienen aguas tranquilas aptas para snorkel y buceo, con arrecifes de coral y vida marina abundante.
Puedes acceder a playas vírgenes mediante tours en lancha que te llevan a bahías como Cacaluta o San Agustín, donde la naturaleza permanece prácticamente intacta. La práctica de snorkel es excepcional en estas bahías protegidas.
Puerto Escondido: paraíso del surf
Puerto Escondido ofrece playas con oleaje potente, perfectas para surf de nivel mundial. Zicatela alberga el famoso "Mexican Pipeline", considerado entre las olas más potentes del planeta, atrayendo surfistas profesionales de todo el mundo.
Para principiantes, Playa Carrizalillo ofrece una bahía más calmada donde puedes aprender surf o simplemente nadar y practicar snorkel en aguas más tranquilas.
Fuente: Pexels
Ambiente bohemio versus infraestructura planificada
Puerto Escondido: energía y autenticidad
A diferencia del ambiente familiar y tranquilo de Huatulco, Puerto Escondido es famoso por ser la "Meca del Surf" en México, con un ambiente mucho más bohemio, juvenil y de fiesta.
La zona de La Punta destaca por su atmósfera relajada hippie-mochilera con restaurantes frente a la playa, mientras que Zicatela concentra la vida nocturna más intensa. Encontrarás desde bares bohemios con música en vivo hasta discotecas que abren hasta las primeras horas de la mañana.
El ambiente atrae a nómadas digitales, surfistas y viajeros que buscan experiencias más auténticas en la costa oaxaqueña.
Huatulco: tranquilidad y servicios completos
Huatulco combina infraestructura de alto nivel gracias a la intervención de Fonatur con un clima estupendo y ambiente tropical exótico. Chahué tiene un ambiente residencial y una marina pequeña, mientras que Tangolunda concentra varios de los resorts más grandes de la zona.
Incluso en las áreas más desarrolladas, Huatulco mantiene una escala mucho más relajada que otros destinos turísticos del país. Los resorts todo incluido abundan en Tangolunda, ofreciendo comodidades de primer nivel ideales para quienes buscan vacaciones sin complicaciones.
Qué es mejor: Huatulco o Puerto Escondido según tu perfil
Elige Huatulco si buscas:
*Vacaciones familiares tranquilas: Huatulco resulta ideal para familias con niños pequeños gracias a sus playas de oleaje tranquilo y servicios turísticos completos. Las bahías protegidas permiten que los pequeños naden con seguridad.
*Resorts todo incluido: los paquetes todo incluido resultan convenientes al cubrir alimentación, bebidas y actividades, ofreciendo excelente valor para familias.
*Snorkel y buceo: muchas playas de Huatulco ofrecen fantástico snorkel y buceo libre en aguas cristalinas con arrecifes de coral.
*Ambiente relajado: si prefieres un destino más tranquilo con infraestructura moderna pero sin el bullicio de zonas turísticas masivas.
Elige Puerto Escondido si buscas:
*Surf de clase mundial: Hablar de surf en Puerto Escondido es hablar de uno de los spots más conocidos del planeta. Playa Zicatela ofrece olas potentes para surfistas experimentados, mientras que Carrizalillo es perfecta para principiantes.
*Ambiente bohemio: La atmósfera hippie-surfista atrae a viajeros que buscan experiencias más auténticas y relajadas, especialmente en La Punta.
*Vida nocturna activa: La escena nocturna es más variada y activa, con opciones que van desde bares en la playa hasta clubes con DJs internacionales en Zicatela.
*Presupuesto ajustado: Puerto Escondido suele ser más económico, con abundantes hostales y opciones para mochileros.
¿Qué es mejor Puerto Escondido o Huatulco para familias?
Huatulco es generalmente mejor para familias debido a sus playas de oleaje tranquilo, infraestructura turística completa y resorts todo incluido con actividades para niños. Las bahías protegidas permiten que los pequeños naden con seguridad, mientras que los servicios están diseñados pensando en la comodidad familiar.
¿Qué destino tiene mejores playas para nadar?
Huatulco ofrece mejores condiciones para nadar gracias a sus bahías protegidas con aguas tranquilas. Puerto Escondido tiene playas con oleaje fuerte ideal para surf, aunque Playa Carrizalillo ofrece una bahía más calmada apta para nadar y practicar snorkel.
¿Cuál es más económico, Puerto Escondido o Huatulco?
Puerto Escondido suele ser más económico, especialmente si te hospedas en zonas como La Punta donde abundan hostales y opciones para presupuestos ajustados. Huatulco tiene más resorts de lujo, aunque también cuenta con hoteles de tres estrellas a precios accesibles.
Fuente: Unsplash
La decisión entre Huatulco o Puerto Escondido depende completamente de tus prioridades de viaje. Si valoras la tranquilidad, playas seguras para toda la familia y servicios turísticos completos, Huatulco será tu mejor opción. En cambio, si buscas olas de clase mundial, ambiente bohemio y vida nocturna activa, Puerto Escondido te ofrecerá exactamente eso.
Ambos destinos comparten la belleza natural de la costa oaxaqueña y la calidez de su gente, pero cada uno lo hace desde perspectivas completamente diferentes. Elegir entre Huatulco o Puerto Escondido no se trata de cuál es mejor en términos absolutos, sino de cuál se alinea mejor con el tipo de experiencia que deseas vivir en tu próxima escapada al Pacífico mexicano.
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Guía completa para elegir entre Huatulco o Puerto Escondido
Redacción
Huatulco cuenta con 36 playas en 9 bahías ideales para familias y actividades acuáticas seguras.
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