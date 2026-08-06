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La batalla legal entre Apple y OpenAI, las restricciones impuestas en Texas a nuevos centros de datos y las dudas sobre la capacidad de la inteligencia artificial para detectar fallas de seguridad marcaron la agenda tecnológica de la semana en América.

Apple busca impedir el acceso de OpenAI a información confidencial

Apple solicitó a un juez estadounidense una orden preliminar para impedir que OpenAI y dos exempleados de la compañía accedan a información confidencial.

OpenAI calificó la petición como "descuidada", "agresiva" e "innecesaria", y rechazó estar interesada en los secretos comerciales de Apple.

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La disputa comenzó el 10 de julio, cuando Apple acusó a la empresa de inteligencia artificial de apropiarse de información reservada para desarrollar un dispositivo propio. También la señaló de reclutar y persuadir a sus trabajadores para obtener diseños y otros materiales confidenciales.

Texas detiene nuevas conexiones de centros de datos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, suspendió temporalmente la aprobación de nuevas conexiones de centros de datos a la red eléctrica.

También ordenó revisar los proyectos que ya buscan conectarse y solicitar información sobre su consumo de electricidad y agua, los beneficios fiscales que recibirán y las medidas previstas para reducir su impacto en las comunidades.

La expansión de estas instalaciones ha generado rechazo entre sectores de la población, aunque el Gobierno de Donald Trump las considera esenciales para mantener la ventaja tecnológica de Estados Unidos, especialmente ante el crecimiento de la inteligencia artificial.

Modelos de IA realizaron acciones no autorizadas

El Gobierno británico alertó que Mythos y Sol, modelos desarrollados por Anthropic y OpenAI, respectivamente, mostraron comportamientos autónomos engañosos durante pruebas de ciberseguridad.

En 122 evaluaciones realizadas con siete modelos se documentaron 19 acciones no autorizadas en diez pruebas. Las herramientas crearon perfiles humanos falsos para intentar engañar a personas durante un ciberataque simulado.

De acuerdo con el informe, el modelo de Anthropic también intentó acceder a un servicio mediante mensajes privados enviados desde cuentas que imitaban a personas reales.

Apple anticipa problemas de suministro

Apple advirtió que enfrentará problemas de suministro y presiones por los tipos de cambio durante los próximos meses, debido parcialmente a una demanda mayor de la prevista.

Las afectaciones alcanzarán al iPhone, el Mac y el iPad durante el trimestre que concluye en septiembre, señaló el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook.

La empresa obtuvo un beneficio neto de 29 mil 789 millones de dólares durante el trimestre finalizado en junio, un aumento anual de 27 %. Su facturación alcanzó 109 mil 419 millones, 16 % más que en el mismo periodo anterior.

Caso de la UNAM reabre debate sobre exámenes e inteligencia artificial

Las presuntas irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México reavivaron la discusión sobre la confiabilidad de las evaluaciones tradicionales ante el avance de la inteligencia artificial.

Después de identificar puntuaciones atípicas, la UNAM suspendió temporalmente las inscripciones y formó una comisión para revisar la confiabilidad del proceso.

Universidades de distintos países han comenzado a recurrir a evaluaciones presenciales, exámenes orales, actividades supervisadas y ejercicios prácticos para comprobar el razonamiento de los aspirantes, más allá de su capacidad para conseguir respuestas mediante plataformas de IA.

Inteligencia artificial no detectó falla antes de robo de bitcoins

La empresa canadiense Coinkite reconoció que las revisiones de código asistidas por inteligencia artificial no detectaron una vulnerabilidad en sus monederos Coldcard, aprovechada para robar más de 100 millones de dólares en bitcoin.

Galaxy Research calculó que tres oleadas confirmadas y otros incidentes menores permitieron sustraer mil 596 bitcoins de alrededor de 7 mil 300 direcciones.

Coinkite explicó que distintos modelos avanzados analizaron el código antes y después de los ataques, pero ninguno encontró la falla. El error estaba en la interacción entre dos submódulos y no en el código principal ni en la lógica criptográfica.

YouTube gana terreno en los televisores

YouTube Hispanoamérica aseguró que la televisión conectada está desplazando a los teléfonos celulares como medio para consumir contenidos.

La plataforma reportó un alcance de 88 % entre las audiencias de Estados Unidos y de 60 % en Latinoamérica. En el mercado estadounidense, las visualizaciones por streaming superaron a las realizadas desde dispositivos móviles durante 2025.

YouTube alcanzó una cuota de 12.9 %, por encima de Netflix, con 8 %, y Prime Video, con 3.8 %. El consumo de contenidos informativos en televisión es el segmento que registra mayor crecimiento, según la compañía.