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Ciencia y Tecnología

México ocupa el lugar 45 en preparación para IA, revela estudio

La investigación incluye entrevistas a directores y ejecutivos que representan 3.3% del PIB nacional.

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:18 p.m.
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México ocupa el lugar 45 en preparación para IA, revela estudio
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      Desarrollado por SACS IA

      México ocupa la posición 45 a nivel mundial en preparación para la adopción de inteligencia artificial (IA), lo que refleja rezagos en infraestructura, investigación, desarrollo del ecosistema privado y marcos regulatorios, de acuerdo con un estudio elaborado por Accenture, Empresas Globales e IPADE Business School.


      El reporte señala que, pese al avance del interés empresarial por la inteligencia artificial generativa, la mayoría de las organizaciones en el país aún se encuentra en etapas iniciales de implementación. Del total de empresas consultadas, 66% permanece en pruebas aisladas o pilotos estructurados, mientras que solo 34.1% afirmó haber integrado o escalado esta tecnología en sus procesos y formas de trabajo.

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      La investigación denominada ¡Ay, ay, ay, AI! se elaboró con entrevistas a directores generales y consejeros, además de una encuesta entre ejecutivos de alta dirección de 44 organizaciones nacionales y multinacionales con operaciones en México, que en conjunto representan alrededor de 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
      El documento destaca que la discusión empresarial ya no gira en torno a si la inteligencia artificial será relevante, sino a la rapidez con la que las empresas lograrán incorporarla en sus operaciones, procesos de decisión y estrategias de crecimiento.
      De acuerdo con estimaciones de Accenture Research incluidas en el estudio, si México adopta una estrategia centrada en las personas, la inteligencia artificial generativa podría transformar 42% de las horas de trabajo del país y aportar hasta 305 mil millones de dólares al PIB hacia 2038.

      Advierten debilidades en infraestructura digital y políticas públicas
      El profesor y director del área de Entorno Económico de IPADE Business School, Rafael Ramírez de Alba, señaló que México se encuentra en una fase decisiva para convertir la IA en un imperativo estratégico, aunque el desarrollo de su potencial dependerá del fortalecimiento de capacidades organizacionales, tecnológicas, regulatorias y de talento.
      El análisis identifica fortalezas en el entorno operativo empresarial, pero advierte debilidades en investigación, infraestructura digital, ecosistema comercial y políticas públicas, factores que limitan una adopción homogénea y acelerada.
      A nivel empresarial, 43.2% de las organizaciones continúa diseñando o ajustando su estrategia de inteligencia artificial y únicamente 13.8% ha logrado integrar esta tecnología al núcleo de su negocio.
      El estudio también identifica retos en materia de gobierno corporativo. Solo 36.4% de las empresas cuenta con un marco formal de gobernanza para inteligencia artificial plenamente definido y aplicado, mientras que 52.3% aún desarrolla este tipo de políticas.
      Como resultado, 68.2% de las organizaciones reporta niveles bajos o medios de confianza para utilizar inteligencia artificial en decisiones empresariales relevantes.
      El documento detalla que la preparación de los consejos de administración también representa un desafío, pues apenas 18% de las organizaciones considera que su consejo comprende suficientemente los riesgos asociados con esta tecnología.

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