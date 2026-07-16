Detienen al exgobernador de Baja California por "huachicol"

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La Fiscalía General de la República informó vía redes sociales que "como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto "N".

Las actividades fueron realizadas por una empresa fundada por el exgobernador de Baja California, por lo que la detención se cumplimentó en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes la llevaron a cabo conforme a los procedimientos legales.

La Fiscalía detalló que la investigación se centró en operaciones ilícitas de contrabando de combustible vinculadas a una empresa fundada por un exgobernador de la entidad, lo que motivó la acción legal contra Ernesto "N" por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

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