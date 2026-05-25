Canva fortalece economía creativa digital en México con IA

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La

mexicana encontró un nuevo escaparate digital. La plataforma de diseño

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presentó "Hazlo con", su primeraen México, de la mano del creador de contenido, en una apuesta por acercar herramientas de diseño e inteligencia artificial (IA) a emprendedores, estudiantes yLallega en un momento de fuertepara la plataforma en el país. Informaron que tan solo en los últimos 12 meses,crearonen, una cifra que refleja cómo cada vez más personas utiliza herramientas digitales para desarrollar proyectos personales, marcas y negocios. Actualmente, uno de cada ocho internautas en México usacada mes."La premisa de laes simple: en México sobra. Lo que muchas veces detiene a las personas no es la, sino la fricción: no saber por dónde empezar, no tener laso pensar que diseñar es demasiado complicado", explicó la compañía en un comunicado.cotidiana convertida en negocioLa elección decomo rostro de lano fue casual. El influencer y comediante se ha vuelto popular por retratar escenas familiares y personajes que forman parte de la, y esa cercanía cultural es el eje que busca la"Hazlo con".El creador de contenido utiliza la plataforma para transformar sus ideas en unacompleta para un nuevo emprendimiento. El proyecto incluye, publicaciones para redes sociales,, plantillas e incluso muñecos coleccionables.La propuesta busca mostrar cómo una idea que inicia comopuede evolucionar hasta convertirse en unacon distintos productos y"A los mexicanos no hay que enseñarles a ser creativos, eso ya lo somos. Lo que queríamos mostrar con estaes que la distancia entre una gran idea y algo que realmente puedas lanzar al mundo es mucho menor de lo que la gente piensa. Eso es justamente lo que hace", señaló, director creativo deen México.7Elde ladigitalEl lanzamiento también refleja elde la llamadaen México, impulsada pory emprendedores que utilizan redes sociales como principal escaparate.De acuerdo con la empresa, más delde todos loshistóricamente en México dentro de la plataforma ocurrieron durante el último año, un dato que muestra ladel uso de herramientas digitales para comunicar ideas, vender productos y construir marcas personales.Tecnología más accesible para crearLa compañía también busca impulsar el uso de herramientas de IA entre pequeñas y medianas empresas. ConAI 2.0, la plataforma integró funciones que permiten generar, materiales visuales ydesde un mismo espacio, incluso para personas sin experiencia previa en diseño.Su apuesta, según la empresa fundada en 2013, esy hacer que más personas puedan desarrollarsin depender deespecializados.