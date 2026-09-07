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Ciencia y Tecnología

Trump publica uniforme espacial creado con IA y lo comparan con las SS

La imagen muestra un atuendo negro inspirado en Starship Troopers, pero no se ha confirmado que sea el diseño oficial

Por EFE

Septiembre 07, 2026 01:15 p.m.
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      Nueva York, 6 de septiembre (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo una imagen generada con inteligencia artificial de un posible uniforme para los integrantes de la Fuerza Espacial, cuyo diseño fue comparado en redes sociales con la vestimenta de las SS del régimen nazi.

      La imagen fue difundida mediante Truth Social y muestra un uniforme negro compuesto por chaqueta, cinturón, botas hasta la rodilla y gorro.

      La publicación señala que el diseño está inspirado en la "disciplina y funcionalidad" de los uniformes utilizados en la película Starship Troopers. Su apariencia también fue relacionada por usuarios con el vestuario de Darth Vader en la saga Star Wars.

      Sin embargo, las principales críticas se concentraron en las semejanzas que algunos internautas encontraron entre el atuendo y los uniformes empleados por las SS durante el régimen nazi.

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      Hasta el momento no se ha confirmado si la imagen corresponde a un diseño definitivo de la Fuerza Espacial estadounidense o si se trata únicamente de una propuesta compartida por Trump.

      Tampoco se informó si el uniforme fue elaborado o evaluado por el Departamento de Defensa o por los responsables de esa rama militar.

      Poco antes de divulgar el supuesto diseño, Trump publicó una imagen de la Luna acompañada por la frase "la Luna es nuestra" y una pequeña bandera estadounidense.

      Las publicaciones ocurren después de que el mandatario anunciara, a finales de agosto, la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos.

      De acuerdo con la orden ejecutiva firmada por Trump, la institución capacitará a astronautas, científicos, ingenieros, operadores, empresarios, funcionarios públicos y combatientes vinculados con el programa espacial.

      Los egresados deberán prestar servicio durante un periodo en las Fuerzas Armadas estadounidenses o en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

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