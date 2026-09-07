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Descarta Galindo negociaciones con Morena

Sostuvo que mantiene una relación de respeto y diálogo con la presidenta estatal Rita Ozalia Rodríguez

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2026 12:49 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que mantiene una relación cordial con la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, y afirmó que ha recibido atenciones políticas de su parte, situación que, dijo, no ocurre dentro de las filas de su propio partido, el PRI.

      Al ser cuestionado sobre posibles acercamientos con Morena, sostuvo que la presidenta estatal de ese partido es una persona a la que conoce desde hace tiempo y con quien mantiene una relación de respeto y diálogo.

      Sin embargo, rechazó que exista algún tipo de negociación política o acuerdos rumbo a futuros procesos electorales.

      El edil señaló que la dirigente morenista ha tenido gestos de cortesía similares a los que también mantiene con integrantes del Partido Acción Nacional. En contraste, lamentó que esas mismas atenciones no las encuentre dentro del instituto político en el que milita actualmente.

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      "Me da pena decir que solo en donde no las tengo es en mi partido", expresó Galindo al referirse al trato que recibe de distintas fuerzas políticas.

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