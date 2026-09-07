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Aprueban facilitar trámites para el tren de pasajeros en SLP

El Ayuntamiento busca reducir costos para la adquisición de predios destinados al tendido ferroviario

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2026 01:12 p.m.
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Foto: Carlos Vega/Pulso

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      La Comisión de Hacienda del Cabildo de San Luis Potosí aprobó sumarse a las acciones para facilitar la construcción del tren de pasajeros México–Querétaro–San Luis Potosí–Saltillo–Nuevo Laredo, cuyo recorrido contempla un tramo de 66 kilómetros dentro del municipio capitalino.

      Durante la sesión de la comisión, el síndico municipal Víctor Hugo Salgado Delgadillo presentó un convenio, mediante el cual el Ayuntamiento podría exentar el pago de algunos derechos relacionados con los predios que eventualmente deban ser adquiridos para el tendido de las vías férreas.

      El funcionario explicó que antes será necesario identificar qué terrenos resultarían afectados por el proyecto y determinar si pertenecen al municipio, al estado, a ejidos o a particulares.

      Precisó que los procedimientos de adquisición e indemnización estarán a cargo del Gobierno Federal, mientras que la participación municipal se limitaría a aspectos administrativos vinculados con el traslado de dominio.

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      Salgado Delgadillo señaló que la intención del gobierno capitalino es reducir o eliminar los costos de los trámites municipales relacionados con el proyecto, al considerar que la llegada del tren de pasajeros podría generar beneficios para la ciudad en materia de movilidad y desarrollo económico.

      De acuerdo con la información presentada ante la comisión, el trayecto ferroviario atravesará varios municipios de San Luis Potosí, aunque la mayor parte del recorrido se ubicará en la capital. Además, el proyecto federal contempla que en la ciudad se instale la estación de mayor tamaño de toda la ruta.

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