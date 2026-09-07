Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos
El encuentro reuniría a dos leyendas del fútbol tras años de rivalidad histórica.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Los dos mejores futbolistas de la era moderna, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, han protagonizado una rivalidad que duró más de 10 años en la élite del futbol profesional que enamoró a los aficionados del deporte, gracias a las "batallas" que compartieron entre Barcelona, Real Madrid, la Selección Argentina y su símil de Portugal.
Messi y Ronaldo: una rivalidad que marcó una era
Durante años, polarizaron discusiones por ver quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, y aunque los debates podían "acalorarse", otros tantos millones de aficionados soñaban con verlos jugar juntos, un sueño que podía cumplirse a fin de año gracias a Carlos Tévez.
Invitación de Carlos Tévez para un partido histórico
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con un reporte del medio argentino TyC Sports, el exfutbolista Carlos Tévez invitaría a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo a su partido de despedida en diciembre próximo, en un partido que se celebraría en La Bombonera, estadio donde Boca Juniors es local y donde el "Apache" se convirtió en ídolo.
Por ahora no hay una confirmación ni un anuncio oficial de dicho partido de despedida, pero la expectativa de ver a Messi y Cristiano juntos ilusionó a todos los aficionados del futbol.
Tévez coincidió con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Manchester United, y con Lionel Messi compartió equipo en la Selección Argentina, donde ganaron una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
no te pierdas estas noticias
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos
El Universal
El encuentro reuniría a dos leyendas del fútbol tras años de rivalidad histórica.
Toluca conquista la Leagues Cup tras vencer a Rayados
El Universal
Alexis Vega y Helinho anotaron para que Toluca se consagrara campeón.
La casa dejó de pesar: Atlético suma 138 días sin ganar
Jorge Ortiz
El equipo es antepenúltimo, fracasó en la Leagues Cup y la presión alcanza al técnico, jugadores y directiva