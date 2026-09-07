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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos

El encuentro reuniría a dos leyendas del fútbol tras años de rivalidad histórica.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 01:02 p.m.
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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían jugar juntos
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Los dos mejores futbolistas de la era moderna, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, han protagonizado una rivalidad que duró más de 10 años en la élite del futbol profesional que enamoró a los aficionados del deporte, gracias a las "batallas" que compartieron entre Barcelona, Real Madrid, la Selección Argentina y su símil de Portugal.

      Messi y Ronaldo: una rivalidad que marcó una era

      Durante años, polarizaron discusiones por ver quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, y aunque los debates podían "acalorarse", otros tantos millones de aficionados soñaban con verlos jugar juntos, un sueño que podía cumplirse a fin de año gracias a Carlos Tévez.

      Invitación de Carlos Tévez para un partido histórico

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      De acuerdo con un reporte del medio argentino TyC Sports, el exfutbolista Carlos Tévez invitaría a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo a su partido de despedida en diciembre próximo, en un partido que se celebraría en La Bombonera, estadio donde Boca Juniors es local y donde el "Apache" se convirtió en ídolo.

      Por ahora no hay una confirmación ni un anuncio oficial de dicho partido de despedida, pero la expectativa de ver a Messi y Cristiano juntos ilusionó a todos los aficionados del futbol.

      Tévez coincidió con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Manchester United, y con Lionel Messi compartió equipo en la Selección Argentina, donde ganaron una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

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