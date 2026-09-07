Robots ya limpian casas por 30 dólares la hora

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Los Ángeles, 7 de septiembre (EFE).- Una empresa de San Francisco comenzó a ofrecer servicios de limpieza doméstica y de oficinas mediante robots humanoides, con una tarifa de 30 dólares por hora y por unidad.

La compañía Tau Robotics puso en marcha un programa piloto con robots llamados Chelsea y Elon, capaces de realizar tareas como aspirar pisos, limpiar encimeras de cocina y sacar la basura.

El servicio únicamente está disponible mediante invitación. Cada reservación tiene una duración de 60 minutos y el cliente puede contratar dos robots para trabajar simultáneamente en espacios más amplios.

Por ahora, los dispositivos no ingresan a baños ni dormitorios, salvo que el usuario lo autorice. Los clientes también pueden establecer qué habitaciones, zonas u objetos deben evitar.

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Aunque utilizan inteligencia artificial, los robots no trabajan de forma completamente autónoma. Cada servicio es supervisado a distancia por una persona que puede intervenir si el dispositivo se atasca o no consigue completar una tarea.

Los operadores utilizan gafas de realidad virtual para observar el entorno desde las cámaras del robot y controlar algunos de sus movimientos desde una ubicación central.

Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, explicó que cada unidad tiene un costo de fabricación de aproximadamente 50 mil dólares.

El objetivo inicial de la empresa, señaló, es lograr que los robots imiten el desempeño de una persona y posteriormente superen sus capacidades.

Tau Robotics pretende realizar hasta mil limpiezas semanales en San Francisco durante 2027. Para 2028, proyecta extender el servicio a otras ciudades estadounidenses y al extranjero.

Trabajadoras temen ser desplazadas

La incorporación de robots humanoides a las labores domésticas ha generado inquietud entre personas dedicadas profesionalmente a la limpieza.

"Poco a poco pareciera que nos quieren desplazar", declaró a EFE María Ramírez, una inmigrante con aproximadamente 25 años de experiencia en ese sector en Los Ángeles.

La trabajadora consideró difícil que las máquinas puedan sustituir completamente a una persona, debido a que cada cliente tiene necesidades y preferencias distintas.

"No creo que vayan a tener la capacidad de limpiar al detalle como nosotros, ni de limpiar como a los clientes les gusta", señaló.

Tau Robotics sostiene que su servicio no necesariamente reemplaza a trabajadores, pues una parte de sus clientes no tenía personal de limpieza o recurría a este tipo de servicios con poca frecuencia.

Cuestionan capacidad y privacidad

Ken Goldberg, profesor de ingeniería de la Universidad de California en Berkeley, expresó dudas sobre la capacidad de estos robots para efectuar una limpieza doméstica útil.

El especialista explicó que acciones aparentemente sencillas, como recoger objetos del suelo, barrer o limpiar debajo de los muebles, continúan siendo complicadas para las máquinas.

También advirtió sobre posibles riesgos para la privacidad, debido a la información visual que los robots recopilan dentro de los domicilios y transmiten a los operadores para poder funcionar.

La iniciativa forma parte de una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica. Empresas como LG también desarrollan robots humanoides capaces de coordinar tareas domésticas mediante electrodomésticos conectados.