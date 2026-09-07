logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Robots ya limpian casas por 30 dólares la hora

El servicio es supervisado a distancia por personas y genera dudas sobre su eficacia, privacidad y posible impacto laboral

Por EFE

Septiembre 07, 2026 01:00 p.m.
A
Vía Tau Robotics

Vía Tau Robotics

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los Ángeles, 7 de septiembre (EFE).- Una empresa de San Francisco comenzó a ofrecer servicios de limpieza doméstica y de oficinas mediante robots humanoides, con una tarifa de 30 dólares por hora y por unidad.

      La compañía Tau Robotics puso en marcha un programa piloto con robots llamados Chelsea y Elon, capaces de realizar tareas como aspirar pisos, limpiar encimeras de cocina y sacar la basura.

      El servicio únicamente está disponible mediante invitación. Cada reservación tiene una duración de 60 minutos y el cliente puede contratar dos robots para trabajar simultáneamente en espacios más amplios.

      Por ahora, los dispositivos no ingresan a baños ni dormitorios, salvo que el usuario lo autorice. Los clientes también pueden establecer qué habitaciones, zonas u objetos deben evitar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Aunque utilizan inteligencia artificial, los robots no trabajan de forma completamente autónoma. Cada servicio es supervisado a distancia por una persona que puede intervenir si el dispositivo se atasca o no consigue completar una tarea.

      Los operadores utilizan gafas de realidad virtual para observar el entorno desde las cámaras del robot y controlar algunos de sus movimientos desde una ubicación central.

      Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, explicó que cada unidad tiene un costo de fabricación de aproximadamente 50 mil dólares.

      El objetivo inicial de la empresa, señaló, es lograr que los robots imiten el desempeño de una persona y posteriormente superen sus capacidades.

      Tau Robotics pretende realizar hasta mil limpiezas semanales en San Francisco durante 2027. Para 2028, proyecta extender el servicio a otras ciudades estadounidenses y al extranjero.

      Trabajadoras temen ser desplazadas

      La incorporación de robots humanoides a las labores domésticas ha generado inquietud entre personas dedicadas profesionalmente a la limpieza.

      "Poco a poco pareciera que nos quieren desplazar", declaró a EFE María Ramírez, una inmigrante con aproximadamente 25 años de experiencia en ese sector en Los Ángeles.

      La trabajadora consideró difícil que las máquinas puedan sustituir completamente a una persona, debido a que cada cliente tiene necesidades y preferencias distintas.

      "No creo que vayan a tener la capacidad de limpiar al detalle como nosotros, ni de limpiar como a los clientes les gusta", señaló.

      Tau Robotics sostiene que su servicio no necesariamente reemplaza a trabajadores, pues una parte de sus clientes no tenía personal de limpieza o recurría a este tipo de servicios con poca frecuencia.

      Cuestionan capacidad y privacidad

      Ken Goldberg, profesor de ingeniería de la Universidad de California en Berkeley, expresó dudas sobre la capacidad de estos robots para efectuar una limpieza doméstica útil.

      El especialista explicó que acciones aparentemente sencillas, como recoger objetos del suelo, barrer o limpiar debajo de los muebles, continúan siendo complicadas para las máquinas.

      También advirtió sobre posibles riesgos para la privacidad, debido a la información visual que los robots recopilan dentro de los domicilios y transmiten a los operadores para poder funcionar.

      La iniciativa forma parte de una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica. Empresas como LG también desarrollan robots humanoides capaces de coordinar tareas domésticas mediante electrodomésticos conectados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Robots ya limpian casas por 30 dólares la hora
      Robots ya limpian casas por 30 dólares la hora

      Robots ya limpian casas por 30 dólares la hora

      SLP

      EFE

      El servicio es supervisado a distancia por personas y genera dudas sobre su eficacia, privacidad y posible impacto laboral

      Xiaomi desafía a Huawei con un plegable y procesador propios
      Xiaomi desafía a Huawei con un plegable y procesador propios

      Xiaomi desafía a Huawei con un plegable y procesador propios

      SLP

      EFE

      El 18 Fold estrena el chip XRing O3, tendrá un precio inicial equivalente a 32 mil pesos y llegará primero al mercado chino

      Gráfico | ¿Qué es la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker?
      Gráfico | ¿Qué es la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker?

      Gráfico | ¿Qué es la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker?

      SLP

      Pulso Online

      Conoce las enfermedades genéticas hereditarias caracterizadas por la debilidad y degeneración progresiva de los músculos

      NASA confirma lluvia de estrellas Épsilon Perseidas en septiembre
      NASA confirma lluvia de estrellas Épsilon Perseidas en septiembre

      NASA confirma lluvia de estrellas Épsilon Perseidas en septiembre

      SLP

      El Universal

      Las partículas de la lluvia Épsilon Perseidas alcanzan velocidades de hasta 64 km/s, según la Sociedad Americana de Meteoros.