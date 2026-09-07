Xiaomi desafía a Huawei con un plegable y procesador propios

Pekín, 7 de septiembre (EFE).- Xiaomi presentó este lunes el 18 Fold, un nuevo teléfono plegable equipado con un procesador desarrollado por la propia compañía, con el que busca competir en la gama alta del mercado chino.

El dispositivo incorpora el chip XRing O3 y adopta un formato más compacto que los modelos plegables tradicionales de tipo libro.

Su pantalla exterior mide 5.38 pulgadas, mientras que la interior alcanza las 7.58 pulgadas. Xiaomi denomina mid-folda esta configuración, diseñada para facilitar el uso con una mano sin renunciar a una superficie más amplia al desplegar el equipo.

El modelo inicial, con 12 gigabytes de memoria y 256 gigabytes de almacenamiento, tendrá un precio de 10 mil 999 yuanes, equivalentes a unos mil 640 dólares.

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La versión superior contará con 16 gigabytes de memoria LPDDR6 y un terabyte de almacenamiento. Su precio será de 14 mil 999 yuanes, aproximadamente 2 mil 235 dólares.

La preventa comenzó este lunes y el lanzamiento comercial en China está programado para el 10 de septiembre. La empresa no informó cuándo llegará a otros mercados.

Xiaomi amplía su desarrollo de chips

El procesador XRing O3 dispone de una unidad central de diez núcleos y una unidad de procesamiento neuronal optimizada para ejecutar modelos de inteligencia artificial.

También es compatible con memoria LPDDR6 y alcanza un ancho de banda de hasta 113.8 gigabytes por segundo, de acuerdo con las especificaciones difundidas por Xiaomi.

La empresa presentó además el XRing O100, un acelerador para tareas de inteligencia artificial que ofrece un ancho de banda de 1.22 terabytes por segundo.

La estrategia de producir componentes propios se extenderá a la tableta Pad 9 Pro Max, equipada con el XRing O3, una pantalla de 13.3 pulgadas y una batería de 12 mil miliamperios-hora.

La tableta tendrá un precio inicial de 4 mil 799 yuanes, unos 715 dólares.

Ambos dispositivos operarán con HyperOS 4, la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi.

Aumento en el precio de las memorias

El lanzamiento ocurre en medio del encarecimiento de los componentes de memoria, situación que ha presionado al alza los precios de teléfonos, computadoras y televisores.

El fundador y director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun, descartó que el 18 Fold pudiera venderse desde 6 mil 999 yuanes, como solicitaron algunos usuarios.

“La memoria es simplemente demasiado cara ahora mismo”, respondió el empresario antes de la presentación.

El 18 Fold llegará al mercado durante una semana de intensa competencia entre fabricantes chinos. Huawei también presentó este lunes el Mate XT 2, un teléfono plegable de triple pantalla equipado con el procesador Kirin 9050 Pro.