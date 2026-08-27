WhatsApp lanza llave de acceso para proteger cuentas

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Como parte de sus funciones avanzadas de protección para una cuenta, WhatsApp permite configurar llaves de acceso, las cuales modernizan y simplifican el inicio de sesión.

Esta herramienta, a diferencia de las contraseñas o los códigos de verificación basados en SMS, ofrece una alternativa segura y rápida para usar la aplicación, añadiendo una barrera de defensa frente a posibles intrusos o accesos no autorizados.

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De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, las llaves de acceso permiten verificar la identidad del usuario y volver a iniciar sesión en la cuenta, incluso en diferentes dispositivos.Una vez que se configuran, quedan cifradas y sólo el titular, haciendo uso de sus datos biométricos (como el Face ID de iOS o la huella dactilar de Android) o el patrón de bloqueo de pantalla, puede autenticarse para ingresar a la cuenta.Así, la app de Meta promete un nivel más alto de seguridad y velocidad durante el proceso de inicio de sesión.Para utilizar una llave de acceso es necesario contar con un dispositivo compatible, que previamente tenga configurado un sistema de bloqueo de pantalla y un administrador de contraseñas.Después, el procedimiento para activarlas consiste en:Abrir WhatsApp y dirigirse al menú "Ajustes" o "Configuración".Tocar "Cuenta".Seleccionar "Llaves de acceso".Presionar "Crear llave de acceso" y luego pulsar "Continuar".Seguir las instrucciones en pantalla para confirmar la acción mediante el bloqueo de pantalla o la autenticación biométrica del dispositivo.Tras ser activada, WhatsApp solicitará la llave de acceso en diferentes procesos, por ejemplo, al reinstalar la aplicación.Si por algún motivo ya no quieres usar este método de verificación o necesitas cambiar tu llave de acceso por una nueva, es posible desvincularla fácilmente con los siguientes pasos:Entrar a WhatsApp y acceder a "Ajustes".Ingresar a "Cuenta" y seleccionar "Llaves de acceso".Presionar "Eliminar".Confirmar la acción tocando "Eliminar".Al concluir el procedimiento, la llave de acceso será desactivada de la cuenta de WhatsApp y el inicio de sesión volverá a gestionarse con los métodos habituales de verificación: PIN o contraseña.La aplicación también ha reforzado la verificación en dos pasos; anteriormente admitía un PIN de seis dígitos, y ahora permite configurar una contraseña alfanumérica más extensa con caracteres especiales.Y finalmente, otra de sus novedades es que, al recibir una llamada en Android, WhatsApp muestra información sobre las personas que no están guardadas en la lista de contactos. Entre esos datos se incluyen de qué país procede el número y si el usuario tiene grupos en común con él.