Comprar block en Hermosillo: seis cosas que conviene revisar antes de recibir la tarima

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En Hermosillo se construye con block prácticamente todo: bardas perimetrales, muros divisorios, cuartos de servicio, asadores de patio. Es el material más común de la ciudad y, por lo mismo, el que más se compra por costumbre y no por criterio. Estas son las revisiones que sí cambian el resultado de la obra.

1. El calor de Sonora cambia las reglas

Un verano hermosillense con temperaturas por arriba de los 40 grados no es un detalle ambiental: es una condición de obra. El concreto y el mortero fraguan más rápido de lo normal, y «más rápido» no significa «mejor». Cuando el agua se evapora antes de que el cemento hidrate, la pieza pierde resistencia y aparecen fisuras por contracción.

De ahí tres prácticas que en otras ciudades son opcionales y aquí no lo son:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Colar y pegar temprano por la mañana o al caer la tarde, evitando las horas centrales del día.

Humedecer el block antes de pegarlo. Un block seco a 45 grados le roba el agua al mortero en cuestión de minutos.

Curar de verdad: mantener húmedos castillos, cadenas y firmes los primeros días, no rociarlos una vez y darlo por hecho.

2. Doce o quince: no es lo mismo un muro divisorio que una barda

Las dos medidas de block gris común que dominan el mercado local son la de 12 × 20 × 40 y la de 15 × 20 × 40 centímetros. La diferencia está en el espesor, y de ahí se desprende el uso.

12 × 20 × 40: muros divisorios y de relleno, donde el block no recibe carga estructural.

15 × 20 × 40: muros de carga y bardas perimetrales, donde sí hay esfuerzo y donde el viento del desierto pega de lado sobre una superficie grande.

Bardear con block de doce «porque salía más barato» es el ahorro que más veces termina en refuerzo posterior. Una barda es un muro alto, esbelto y expuesto: el criterio de espesor y el espaciamiento de castillos deben venir del proyecto, no del presupuesto.

3. Cómo se ve un block bien fabricado

No hace falta un laboratorio para descartar un lote malo. Con la tarima enfrente se pueden revisar cuatro cosas.

Aristas completas. Esquinas despostilladas en muchas piezas hablan de desmolde prematuro o manejo brusco.

Homogeneidad de color y textura dentro del mismo lote. Variaciones fuertes sugieren dosificaciones distintas.

Sonido. Un block bien curado suena macizo al golpearlo; uno mal fraguado suena sordo.

Escuadría. Piezas alabeadas obligan a compensar con mortero, y más mortero significa más junta, más costo y menos alineación.

Comprar directo con una fábrica de block en Hermosillo tiene una ventaja concreta sobre comprar a un intermediario: puedes preguntar por la edad del lote y pedir que te surtan piezas que ya cumplieron su curado, en lugar de recibir producción de hace tres días porque había prisa por despachar.

4. El rendimiento real: alrededor de 12.5 piezas por metro cuadrado

Con el block de 15 × 20 × 40 asentado de canto y considerando la junta de mortero, el rendimiento práctico ronda las 12.5 piezas por metro cuadrado de muro. Ése es el número con el que conviene calcular, no el teórico sin junta.

Sobre ese cálculo hay que sumar dos cosas que casi siempre se olvidan: un margen por desperdicio y recorte —entre un cinco y un diez por ciento según lo irregular que sea el trazo— y las piezas que se pierden en cortes de esquina y remates. Quedarse corto en block obliga a un segundo viaje que casi nunca es gratis.

5. La entrega: tarima, maniobra y acceso

El block se vende y se transporta por tarima, y ahí es donde aparecen los problemas logísticos que nadie previó. Antes de agendar la entrega conviene tener resueltas estas preguntas:

¿Entra el camión? Calles cerradas, cables bajos y banquetas angostas son un tema real en varias colonias de la ciudad.

¿Dónde se va a descargar y quién hace la maniobra? Mover una tarima a mano dentro del terreno cuesta tiempo de cuadrilla.

¿La superficie soporta el peso? Descargar tarimas sobre un firme recién colado o sobre tierra suelta después de lluvia es problema seguro.

¿A partir de cuántas tarimas hay entrega sin costo y qué pasa si tu obra queda fuera de la zona urbana?

6. Lo que va con el block

El block por sí solo no levanta nada. Un muro o una barda completa lleva castillos y cadenas armadas, mortero para la pega, cemento para los colados y alambre recocido para los amarres. En la práctica, la combinación típica de una barda de block incluye armado vertical en los castillos, armado horizontal en desplante y cerramiento, y varilla para los anclajes.

Conviene cotizar todo el paquete con un mismo proveedor y en un mismo pedido. No es solo comodidad: reduce viajes, evita que llegue el block un martes y el mortero el viernes, y deja a la cuadrilla trabajando en lugar de esperando.

Al final, comprar block bien en Hermosillo se resume en tres decisiones: la medida correcta según el uso, un lote que llegó curado y completo, y una entrega que no paralice la obra.