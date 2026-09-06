¿A dónde ir?

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Raúl Di Blasio se presentará en Cineteca Alameda el 11 de septiembre, a las 20:00 horas. Ese mismo día comenzará en el Teatro El Rinoceronte Enamorado la temporada de Un Evangelio: Versículo VI, El hijo pródigo, que permanecerá hasta el 19 de septiembre, con funciones los viernes a las 20:00 horas y los sábados a las 19:00 horas. La entrada será mediante cooperación voluntaria.

Para el 19 de septiembre, llegará Yuridia al Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga II, como parte de Las Cartas Sobre la Mesa Tour.

El 20 de septiembre, el Centro Cultural Universitario Bicentenario tendrá dos funciones de Siete Veces Adiós, a las 16:00 y 19:30 horas.

La agenda continuará del 24 al 26 de septiembre con Fotovisión . El 26 de septiembre se realizará la Vendimia Pozo de Luna, en el Viñedo Pozo de Luna.

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TEATRO DE LA PAZ

El Teatro de la Paz recibirá el 9 de septiembre, a las 20:00 horas, Esquizofrenia, thriller psicológico dirigido y protagonizado por Rafael Perrín.

El 12 de septiembre, a las 20:00 horas, se presentará Divo Sinfónico: Tributo a Juan Gabriel, con repertorio del cantante acompañado por orquesta sinfónica, mariachi, coro y cantantes invitados.

Mientras que el 18 está programada la presentación de El hombre de la Mancha.

El 24 de septiembre a las 20:00 horas se presenta Metallica Sinfónico. El 27, a las 17:00 horas, se realizará BTS Tributo Sinfónico, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Aguascalientes.

CIUDAD DE MÉXICO ARENA CDMX

El 10 de septiembre, se presenta Conjunto Primavera y el 27 llega Jamiroquai.

PALACIO DE LOS DEPORTES

El 9 de septiembre continúa la gira de 5 Seconds of Summer, y el 10 será el turno de Scorpions con su gira Coming Home.

Laufey llegará el 12 de septiembre, con A Matter of Time Tour: The Final Shows, acompañada por Amie Blu.

Young Miko llegará el 22, con Late Checkout Tour. Moenia se presentará el 24, mientras que The Neighbourhood el 25 de septiembre con The Wourld Tour.

PEPSI CENTER WTC

La programación comenzará el 9 de septiembre con Only Friends: Dream On. El 10, La Bande-Son Imaginaire y el 11, Nach ofrecerá concierto.