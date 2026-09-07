Tres SUV 2026 que puedes comprar por menos de 300 mil pesos

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CIUDAD DE MÉXICO.- Comprar una SUV nueva modelo 2026 por menos de 300 mil pesos todavía es posible en México. Renault, JAC y Chirey mantienen tres opciones de acceso dentro de ese rango, aunque los precios más bajos dependen en algunos casos de promociones, bonos o financiamiento.

La alternativa de menor costo es la Renault Kwid 2026, con un precio de lista de 252 mil pesos. La marca anuncia una oferta desde 199 mil 900 pesos, condicionada a la contratación de un crédito con Renault Servicios Financieros y seguro financiado.

El Kwid cuenta con motor de un litro, 66 caballos de fuerza y transmisión manual. Renault reporta un rendimiento mixto de hasta 22.1 kilómetros por litro, cifra obtenida en condiciones controladas de laboratorio.

Aunque la automotriz lo comercializa como una SUV compacta, por sus dimensiones y configuración se encuentra más cerca de un automóvil urbano con diseño de crossover. Su precio reducido también implica menor potencia y espacio frente a las otras opciones.

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La segunda alternativa es la JAC Sei2 Flex, anunciada en 259 mil pesos. Esta camioneta incorpora motor de 1.5 litros y 111 caballos de fuerza, además de sensores traseros de estacionamiento y monitoreo de presión de neumáticos.

La Sei2 ofrece mayores dimensiones interiores que el Kwid y una posición de manejo más elevada. Antes de adquirirla, será necesario confirmar en distribuidor la existencia de unidades, el año modelo disponible y si el precio publicado se mantiene al momento de la compra.

En tercer lugar se encuentra la Chirey Tiggo 2 Pro 2026, cuyo precio regular comienza en 336 mil 900 pesos, pero actualmente se ofrece desde 286 mil 900 pesos mediante un bono de 50 mil pesos.

A diferencia de las dos primeras, la versión Comfort incluye transmisión automática CVT, motor turbo de un litro con 101 caballos de fuerza, cuatro bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, cámara de reversa y pantalla de 10.25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

De las tres, el Kwid representa el menor desembolso inicial, mientras que la Sei2 ofrece más espacio y potencia sin rebasar los 260 mil pesos. La Tiggo 2 Pro es la más cara, pero incorpora transmisión automática y mayor equipamiento de seguridad y conectividad.

Los precios pueden cambiar sin previo aviso y no incluyen necesariamente seguro, comisión por apertura, placas ni otros gastos. En las compras financiadas también debe compararse el costo anual total, pues una promoción puede reducir el precio del vehículo, pero elevar el monto final pagado mediante intereses.