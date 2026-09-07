SLP opera más de mil 700 cámaras para tareas de seguridad

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) opera una red de más de mil 713 cámaras de videovigilancia conectadas al C5i2 de la capital potosina y al C4 de Ciudad Valles, informó su titular, Jesús Juárez Hernández.

El funcionario explicó que la infraestructura incluye Puntos de Monitoreo Inteligente, arcos de vigilancia y lectores de placas instalados en accesos carreteros, utilizados para identificar vehículos durante los operativos de seguridad.

La dependencia también cuenta con cámaras y sistemas de reconocimiento facial, drones tácticos y herramientas para procesar y analizar información recabada durante las labores de vigilancia.

A estos recursos se suman los perros robot adquiridos recientemente, que, de acuerdo con Juárez Hernández, apoyan en recorridos, tareas de reconocimiento y exploración de zonas de difícil acceso.

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El titular de la SSPC señaló que el uso de estos equipos se complementa con labores de inteligencia, capacitación policial y presencia operativa en las distintas regiones del estado.

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La corporación también utiliza códigos QR para difundir información preventiva y facilitar el acceso de la población a mecanismos de denuncia.