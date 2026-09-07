logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marijó y Mauricio

Fotogalería

Marijó y Mauricio

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

SLP opera más de mil 700 cámaras para tareas de seguridad

La corporación informó que también utiliza lectores de placas, reconocimiento facial, drones y perros robot

Por Pulso Online

Septiembre 07, 2026 08:01 a.m.
A
SLP opera más de mil 700 cámaras para tareas de seguridad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) opera una red de más de mil 713 cámaras de videovigilancia conectadas al C5i2 de la capital potosina y al C4 de Ciudad Valles, informó su titular, Jesús Juárez Hernández.

      El funcionario explicó que la infraestructura incluye Puntos de Monitoreo Inteligente, arcos de vigilancia y lectores de placas instalados en accesos carreteros, utilizados para identificar vehículos durante los operativos de seguridad.

      La dependencia también cuenta con cámaras y sistemas de reconocimiento facial, drones tácticos y herramientas para procesar y analizar información recabada durante las labores de vigilancia.

      A estos recursos se suman los perros robot adquiridos recientemente, que, de acuerdo con Juárez Hernández, apoyan en recorridos, tareas de reconocimiento y exploración de zonas de difícil acceso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El titular de la SSPC señaló que el uso de estos equipos se complementa con labores de inteligencia, capacitación policial y presencia operativa en las distintas regiones del estado.

      LEA TAMBIÉN

      Aprehenden a presunto feminicida de colombiana

      Se estableció que fue ultimada a tres días de su desaparición en un inmueble de la ´57

      La corporación también utiliza códigos QR para difundir información preventiva y facilitar el acceso de la población a mecanismos de denuncia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SLP opera más de mil 700 cámaras para tareas de seguridad
      SLP opera más de mil 700 cámaras para tareas de seguridad

      SLP opera más de mil 700 cámaras para tareas de seguridad

      SLP

      Pulso Online

      La corporación informó que también utiliza lectores de placas, reconocimiento facial, drones y perros robot

      Caen atacantes de policías en Ciudad Valles
      Caen atacantes de policías en Ciudad Valles

      Caen atacantes de policías en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      Se trata de tres presuntos vendedores de drogas y "halcones", se aseguró un auto en que huyeron

      Muere tras ser detenido; pobladores retienen a policías
      Muere tras ser detenido; pobladores retienen a policías

      Muere tras ser detenido; pobladores retienen a policías

      SLP

      Redacción

      Familiares y vecinos de Fermín Isabel bloquearon la carretera en Jalpilla para exigir que se esclarezca su fallecimiento

      Dos heridos deja la volcadura de un carro
      Dos heridos deja la volcadura de un carro

      Dos heridos deja la volcadura de un carro

      SLP

      Redacción

      El automóvil salió del camino y cayó en un desnivel a la altura de la comunidad El Tecolote, en Mexquitic