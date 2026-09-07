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Ciencia y Tecnología

Gráfico | ¿Qué es la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker?

Conoce las enfermedades genéticas hereditarias caracterizadas por la debilidad y degeneración progresiva de los músculos

Por Pulso Online

Septiembre 07, 2026 09:59 a.m.
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Gráfico | ¿Qué es la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker?
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