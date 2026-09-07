Lo más reciente del caso del músico de Camilo Séptimo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", señalados por su presunta participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y tres personas más, permanecerán en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

Durante la audiencia inicial, celebrada en los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó alrededor de 60 datos de prueba contra los dos imputados.

La diligencia se prolongó durante más de ocho horas. La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la audiencia continuará el miércoles 9 de septiembre, cuando una jueza determinará si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y una trabajadora del hogar fueron asesinados el 1 de septiembre dentro de un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza. En el inmueble también fue encontrada muerta la mascota de la familia, mientras que un hijo de la pareja, de seis años, sobrevivió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" habrían llegado al conjunto residencial alrededor de las 17:23 horas a bordo de un automóvil. Las cámaras de seguridad permitieron seguir parte de sus movimientos hasta su salida, aproximadamente a las 19:43 horas.

Las investigaciones señalan que Diego Sebastián "N" mantenía una relación comercial con Meléndez y habría aprovechado esa cercanía para ingresar al domicilio. Gerardo "N", por su parte, es investigado por presuntamente haberlo acompañado y participado en la huida.

Una de las líneas de investigación apunta a una disputa económica. Las autoridades revisan información relacionada con un préstamo de 300 mil pesos y la posible búsqueda de una memoria digital que contendría criptomonedas. Estas versiones forman parte de la indagatoria y todavía no han sido acreditadas mediante una resolución judicial.

Los imputados enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato animal. Ambos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria.

Por ahora, la medida de prisión preventiva únicamente garantiza que permanezcan a disposición de la autoridad. La audiencia del miércoles definirá si el proceso penal continúa formalmente en su contra.