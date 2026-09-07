Ironiza Sheinbaum por alianza Fox y "Alito"
"No, bueno, pues ahí la llevan. Síganle. Van por muy buen camino", señaló
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Tras la reunión el viernes pasado entre el expresidente Vicente Fox y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para hablar sobre la posibilidad de crear un frente de oposición rumbo a las elecciones de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que lo único que ofrece esta alianza es el camino del regreso a la corrupción y privilegios.
En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que mientras en la llamada Cuarta Transformación se ofrece un proyecto de nación, esa posible alianza solo se ofrece regresar al pasado, y "no es precisamente lo que quiere el pueblo de México".
La mandataria federal aseguró que entre la opinión de la población, el expresidente Vicente Fox es un "traidor a la democracia" por el desafuero en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y por el presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2006.
"(Fox) ahora va, se pone corbata roja y va a las oficinas del PRI, de 'Alito', a decir 'vamos a salir juntos'. No, bueno, pues ahí la llevan. Síganle. Van por muy buen camino, muy buen camino. El camino, pues, del regreso a la corrupción y los privilegios, ese es el camino. Pero van bien Fox y 'Alito' juntos, la nueva visión de la política mexicana. Entonces eso es lo que ofrecen al pueblo de México", ironizó.
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"Y mientras sigan ofreciendo eso, pues, no les va ir muy bien que digamos, porque aquí hay proyecto de nación, allá hay regreso al pasado, y ese pasado ya lo vivimos, y no es precisamente lo que quiere el pueblo de México", afirmó.
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